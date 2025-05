Neowinは5月20日(現地時間)、「Microsoft is testing new AI feature for Windows 11 File Explorer, here is how to enable it」において、MicrosoftがWindows 11のファイル エクスプローラーに新たなAI機能「AI アクション」を開発中だと伝えた。この機能により、画像ファイルを右クリックするだけで、AIを使って検索したり画像を編集したりできるようになる。

○右クリックメニューから直接AI機能にアクセス可能にMicrosoftは現在、Windowsに対するAI支援機能の統合を積極的に進めている。その試みの一つが、エクスプローラーからAI機能を直接呼び出せるようにすることだ。Windows Insiderプログラムにおける最近のアップデートでは、右クリックメニューに「Copilot に質問(Ask Copilot)」オプションが追加され、ファイルや画像の内容についてCopilotに質問できるようになった(参考記事: Windows 11の右クリックメニューに「Copilot に質問」登場 | TECH+(テックプラス))。○「AI アクション」で画像関連の機能にアクセス可能にNeowinの記事では、Microsoftがエクスプローラーのさらなる新機能として「AI アクション」のテストを開始したことを取り上げている。この機能が有効になると、画像ファイルを右クリックした際に、メニューのひとつとして「AI アクション」が表示される。このメニューからは、「Bingで画像検索」「フォトで背景をぼかす」「フォトでオブジェクトを消去」「ペイントで背景を削除」といった機能を呼び出せる。いずれも、該当するアプリの機能にワンタッチでアクセスできるものになっている。エクスプローラーに新たに追加された「AI アクション」メニュー「AI アクション」は、2025年5月19日にWindows InsiderプログラムのDevチャネルおよびBetaチャネル向けにリリースされた「Windows 11 Insider Preview Build 26120.4151(KB5058486)」に実装されている。ただし、Microsoftはこの機能を段階的にロールアウトしているため、すべてのユーザーがすぐに利用できるわけではないとのこと。AI アクションは、現在はJPG/JPEG/PNGファイルのみで利用できる。今後のアップデートで対応ファイル形式の拡充や機能のさらなる強化が期待される。Neowinでは、「ViveTools」などのツールを使ってこの機能を有効にする方法も紹介している。ViveToolsは、Windowsの隠された機能を有効化するツールであり、開発中の機能にもアクセスできる。新機能の「AI アクション」をすぐに使ってみたいユーザーは試してみるといいだろう。