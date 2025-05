ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」にて、期間限定の「ハンバーグ屋のメンチカツ」フェアを開催。

フェアの主役は、ハンバーグパティに生パン粉の衣をまとわせ、サクサクっとした食感とじゅわっとあふれる肉汁を愉しめるメンチカツです。

ソースはお馴染みのハンバーグソース、カリーソース、おろしポン酢に加え、フォンドヴォーを使ったデミソースにブラックペッパーの刺激を加えたペッパーソースが2025年新登場します☆

びっくりドンキー「ハンバーグ屋のメンチカツ」フェア

フェア開始日:2025年5月28日(水)

開催店舗:全国のびっくりドンキー店舗

2025年で4年目となる、この時期恒例となったびっくりドンキーの「ハンバーグ屋のメンチカツ」フェア。

ハンバーグパティに生パン粉の衣をまとわせ、サクサクっとした食感とじゅわっとあふれる肉汁を愉しめるメンチカツが使用されます。

メンチカツに使用されるソースとして、お馴染みのハンバーグソース、カリーソース、おろしポン酢に加え、フォンドヴォーを使ったデミソースにブラックペッパーの刺激を加えたペッパーソースが新たに登場。

びっくりドンキーならではのメンチカツとお馴染みのハンバーグを盛り合わせた、今だけの贅沢な一皿が楽しめます。

さらに、オリジナルのマヨネーズタイプと中濃ソースをブレンドしたオリジナルソースが染み込んだ「メンチカツサンド」を新たに発売。

ライスだけでなくパンとの相性も抜群な「ハンバーグ屋のメンチカツ」が堪能できるフェアです☆

メンチカツ&ハンバーグディッシュ

サイズ・価格:

店内飲食:S 1,480円(税込)/M 1,660円(税込)/L 1,960円(税込)

テイクアウト:S 1,580円(税込)/M 1,760円(税込)/L 2,060円(税込)

宅配:S 2,220円(税込)/M 2,470円(税込)/L 2,890円(税込)

醤油ベースのハンバーグソースがお肉とごはんと相性抜群な「メンチカツ&ハンバーグディッシュ」

”びっくりドンキーといえばこれ!”という人気のオリジナルハンバーグソースがかかったメンチカツディッシュです。

メンチカツディッシュ(ハンバーグなし)

価格:店内飲食 1,000円(税込)/1,100円(税込)

びっくりドンキー自慢のメンチカツをライス・サラダと共に味わえるメニュー。

サクサクっとした食感とじゅわっとあふれる肉汁が醤油ベースのハンバーグソースで味わえます。

メンチカツペッパーソース&ハンバーグディッシュ

サイズ・価格:S 1,810円(税込)/M 1,990円(税込)/L 2,290円(税込)

刺激的な味わいに仕上げられた、2025年新登場の「メンチカツペッパーソース&ハンバーグディッシュ」

フランス料理で出汁として使われることの多いフォンドヴォーを使用したデミグラスソースにブラックペッパーを加えた新メニューです。

メンチカツペッパーソースディッシュ(ハンバーグなし)

価格:1,330円(税込)

新登場となるペッパーソースで味わうメンチカツ。

サクサク食感を活かした、びっくりドンキーならではの味わいです。

メンチカツカリー&ハンバーグディッシュ

サイズ・価格:S 1,700円(税込)/M 1,880円(税込)/L 2,180円(税込)

ガッツリと食べたい方にもおすすめな「メンチカツカリー&ハンバーグディッシュ」

こだわりのスパイシーなカリーがメンチカツとの相性抜群で食べごたえも満点です。

メンチカツカリーディッシュ(ハンバーグなし)

価格:1,220円(税込)

約30種類の香辛料と挽肉を使用したドンキーオリジナルのスパイシーカリー。

メンチカツと共に味わえるのも「ハンバーグ屋のメンチカツ」フェアの醍醐味です☆

メンチカツおろしポン酢&ハンバーグディッシュ

サイズ・価格:S 1,590円(税込)/M 1,770円(税込)/L 2,070円(税込)

さっぱり食べたい方におすすめの「メンチカツおろしポン酢&ハンバーグディッシュ」

大根おろしと高知県産のゆず果汁のみを使用したこだわりのポン酢がかかったさっぱり和風仕立てになっています。

メンチカツおろしポン酢ディッシュ(ハンバーグなし)

価格:1,110円(税込)

ジューシーなメンチカツをおろしポン酢と共に味わえるディッシュメニュー。

酸味をきかせた大根おろしは、メンチカツとも相性抜群です。

メンチカツサンド

価格:店内飲食 820円(税込)/テイクアウト 870円(税込)/宅配 1,170円(税込)

2025年新たに登場する、メンチカツをパンで挟んだ欲張りな「メンチカツサンド」

オリジナルのマヨネーズタイプと中濃ソースをブレンドしたオリジナルソースがメンチカツ、パンに染み込んだ、ハンバーグレストランが作る渾身のサンドイッチです。

単品:メンチカツ

価格:店内飲食 700円(税込)/テイクアウト 750円(税込)/宅配 1,050円(税込)

フェアの主役であるメンチカツは、単品でも購入可能。

ソースとお野菜、サラダと共に提供されます。

刺激的な「メンチカツペッパーソース」と「メンチカツサンド」が新たに登場する期間限定でフェア。

びっくりドンキーにて2025年5月28日より開催される「ハンバーグ屋のメンチカツ」フェアの紹介でした☆

※S、M、Lはハンバーグのサイズです。「150g→S、200g→M、300g→L」になりました

※ライスをカリフラワーライスに変更できます。大盛小盛はできません。(変更:110円(税込))

※ライスの量を変更できます。(大盛:120円(税込)/小盛:40円(税込)引き)

※ディッシュのサラダを大盛りにできます。(大盛ディッシュサラダ:195円(税込))

※メンチカツ&ハンバーグディッシュ、メンチカツペッパーソース&ハンバーグディッシュ、メンチカツカリー&ハンバーグディッシュ、メンチカツおろしポン酢&ハンバーグディッシュは、ハンバーグにお好みでトッピングできます。(エッグ、おろしそ:150円(税込)/チーズ(2本)、パイン:200円(税込))

※メンチカツディッシュ、メンチカツペッパーソースディッシュ、メンチカツカリーディッシュ、メンチカツおろしポン酢ディッシュへのトッピングはできません

※チーズトッピングはハンバーグメニュー一品につき4本までとなります

※アレルギーのある方はスタッフの方々へ声がけください

※一部メニューの盛り付けが異なる場合があります

※メニューは予告なく販売中止・終了ならびに内容の変更をする場合があります

※夜10時以降注文の場合、10%の深夜料金が発生します

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります

※気象・政治状況の変化等により、仕入れ先・価格が変更になる場合があります

※テイクアウト、宅配の容器は店舗によって異なります

※テイクアウト・デリバリー品は専用の容器で提供されます

※テイクアウト品の店内飲食は遠慮ください

※レジ袋は有料です。(レジ袋(大・小):各1円+税)

※デリバリーのご注文受付時間、配達該当エリア、最低注文金額は地域・店舗によって異なります。詳しくは各デリバリーサービスのWEBサイトまたはアプリで確認ください

※デリバリーについては、別途サービスの定める配送⼿数料がかかります。詳しくは各デリバリーサービスのWEBサイトまたはアプリで確認ください

※店頭で使える割引・クーポンはデリバリーサービスではご利用できません

