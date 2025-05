FRONTIERブランドでPCを販売するインバースネットは5月21日、オンラインRPG『ブレイドアンドソウルNEO』の推奨PCを、直販の「FRONTIERダイレクトストア」にて受注生産開始した。価格は239,800円から。ブレイドアンドソウルNEO (c) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

『ブレイドアンドソウルNEO』推奨パソコンは、『ブレイドアンドソウル』のリメイク版『ブレイドアンドソウルNEO』を快適にプレイできる推奨PC。ゲーム提供元であるエヌシージャパン独自の検証基準をクリアし、動作確認を受けている。推奨PCの特典として、先着50名にゲーム内アイテムと交換できる「神石 1200個」を贈呈。特典はなくなり次第終了となる。推奨PCのケースは高いデザイン性と効率的なエアフローを両立したGHLシリーズ『ブレイドアンドソウルNEO』推奨パソコンのラインナップは、Intel Core Ultra 7搭載モデルと、AMD Ryzen 7 9800X3D搭載モデルの2種類。概要は以下の通り。○Intel Core Ultra 7搭載モデル(FRGHLB860/BNS)OS:Windows 11 Homeプロセッサ:Core Ultra 7 265Fメモリ:32GB(16GB×2)ストレージ:1TB NVMe対応 M.2 SSD光学ドライブ:非搭載(オプション)グラフィックス:NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti(8GB)価格:239,800円○AMD Ryzen 7 9800X3D搭載モデル(FRGHLMB650/BNS)OS:Windows 11 Homeプロセッサ:AMD Ryzen 7 9800X3Dメモリ:32GB(16GB×2)ストレージ:1TB NVMe対応 M.2 SSD光学ドライブ:非搭載(オプション)グラフィックス:AMD Radeon RX 7800 XT価格:289,800円