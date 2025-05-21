TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

²­Æì¸©È¬½Å»³ÃÏÊý¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢Á´¹ñ½é¤È¤Ê¤ëÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

²­Æì¸©¤ÎÈ¬½Å»³ÃÏÊý¤Ç¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤¬31¡î¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢´Ä¶­¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢Á´¹ñ½é¤È¤Ê¤ëÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ç®Ãæ¾É¤Î´í¸±ÅÙ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë½ë¤µ»Ø¿ô¤¬33°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÎÃ¤·¤¤´Ä¶­°Ê³°¤Ç¤Î±¿Æ°¤ÎÃæ»ß¤Ê¤É¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

²­Æì¸©¤Ï¤­¤Î¤¦¡¢¸©Æâ¤Î³Ø¹»¤ä¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ä¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼ø¶ÈÆâÍÆ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò´Þ¤àÃí°Õ´­µ¯¤Î¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÐ³À»Ô¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ³Æ³Ø¹»¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£