「うたコン」青春の洋楽カバーポップス特集

5月27日(後7時57分〜)放送のNHK「うたコン」は、日本の歌謡史を彩ってきた「洋楽カバー」の名曲を特集する。

郷ひろみは、リッキー・マーティンの世界的大ヒット曲を日本語でカバーした「GOLDFINGER'99」を熱唱。

さらに、同じく海外の楽曲がオリジナルとなる「砂に消えた涙」と「情熱の花」をLittle Glee Monsterが歌い継ぐ。

荻野目洋子は西田佐知子のカバーでも知られる「コーヒー・ルンバ」を、さらに中尾ミエは代表曲「可愛いベイビー」をふくむ昭和の洋楽カバーの大ヒットメドレーを披露する。

森崎ウィンは、地震の被害を受けた祖国ミャンマーへの祈りを込めて、ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World」をスペシャルアレンジで届ける。

そして今年度からスタートした人気企画「放送100年!プレイバック紅白」では、坂本冬美が初出場を果たした1988年のNHK紅白歌合戦を特集する。

最新曲コーナーでは、郷ひろみが高校生女子ダンス部と年の差共演、水森かおりは念願だったという大阪・関西万博を訪問。そして Little Glee Monsterは話題のアニメのエンディングテーマを熱唱。

さらに、放送当日が命日にあたるZARD/坂井泉水のトリビュート企画として、SARD UNDERGROUNDが名曲「揺れる想い」を歌唱する。

「うたコン」放送予定

5月27日(火) 後7時57分〜8時42分 (NHK G 全国放送)※NHKプラスでインターネットでの同時配信/見逃し番組配信(放送後1週間)あり。※NHK大阪ホール(大阪市)から生放送司会:谷原章介、石橋亜紗アナウンサー出演:荻野目洋子 郷ひろみ SARD UNDERGROUND 坂本冬美 中尾ミエ

水森かおり 森崎ウィン Little Glee Monster曲目「GOLDFINGER'99」 郷ひろみ「砂に消えた涙〜情熱の花」 Little Glee Monster「コーヒー・ルンバ」 荻野目洋子「可愛いベイビー〜ボーイ・ハント〜ヴァケーション」 中尾ミエ「祝い酒」 坂本冬美「What A Wonderful World」 森崎ウィン「最強無敵の Dong Dong Dong!」 郷ひろみ「大阪恋しずく」 水森かおり「夢じゃないならなんなのさ」 Little Glee Monster「揺れる想い」 SARD UNDERGROUND