lynch.が、自身主催のイベント<lynch. Presents「BLACK BEAUTY BEASTS」>の出演者を発表した。本イベントは、2019年2月に愛知・Zepp Nagoyaにて2日間に渡り行われたlynch.主催のイベントで、lynch.結成20周年イヤーの企画の一つとして約6年振りに開催される大型イベントとなる。前回から規模を大きく拡大し、今回は東京、大阪、名古屋での開催がすでに発表されていたが、ついに各会場の出演者とイベント詳細が発表となった。

リリース情報



『GREEDY DEAD SOULS / UNDERNEATH THE SKIN【数量限定盤】』2025年4月16日(水)リリースKIZC-90771~90774 \9,900(税込)・Disc.1:CD『GREEDY DEAD SOULS』収録内容 ※全曲新録➀VERNIE/➁QUARTER LIFE/➂矛盾と空/➃59./➄らせん/➅REW/➆SLEEPY FLOW/UNKNOWN LOST A BEAUTY/DISCORD NUMBER/➉ラティンメリア/PULSE_・Disc.2:CD『UNDERNEATH THE SKIN』収録内容 ※全曲新録➀THE WHIRL/➁ALIEN TUNE/➂MELT/➃LIZARD/➄ABOVE THE SKIN・Disc.3:CD『GOD ONLY KNOWS』収録内容 ※全曲新録➀GOD ONLY KNOWS(新曲)/➁A GRATEFUL SHIT/➂STUCK PAIN/➃STARZ/➄無題/➅DIZZY・Disc.4:Blu-ray・GOD ONLY KNOWS(新曲)MUSIC VIDEO・GOD ONLY KNOWS(新曲)MUSIC VIDEO MAKING◆購入特典メーカー特典:ミニ巾着(対象店舗:https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16119/)タワーレコードオリジナル特典:バックステージパス風ステッカーセット(5枚組)◆リリースイベント詳細:https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16113/[サイン会]2025年4月23日(水)タワーレコード梅田NU茶屋町店2025年5月07日(水)タワーレコード名古屋PARCO店2025年6月21日(土)タワーレコード新宿店[ツアーアフタートークイベント]2025年6月21日(土)タワーレコード渋谷店◆ミニチュアパネル展&プレゼントキャンペーン詳細・開催期間・参加方法:https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16208/[開催店舗]タワーレコード札幌パルコ店タワーレコード新宿店タワーレコード渋谷店タワーレコード名古屋パルコ店タワーレコード梅田NU茶屋町店タワーレコード福岡パルコ店商品詳細:https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKIZC-90771/