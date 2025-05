PLANTは、2024年度からあげグランプリ(R)で金賞受賞した人気の唐揚げ『熟から』を2025年5月21日にリニューアルします。

PLANT『熟から』

■『熟から』について

『熟から』は、黒にんにくと醤油もろみの発酵熟成による芳醇な香りとコクが特徴で、多くのお客様にご好評いただいている商品ですが発売から1年が経過し、お客様からのお声を取り入れ、さらにバージョンアップすることにしました。

「新ブレンドの打粉を採用し衣のサクサク感をアップ」・「鶏肉のサイズを増量しジューシーさをさらにアップ」・「隠し味に福井の地酒一本義を使用し風味をアップ」の3つのポイントを取り入れたPLANT最高傑作の唐揚げです。

