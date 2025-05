東京ディズニーシーで多くのゲストに愛されてきたレビューショー「ビッグバンドビート」。

その音楽の魅力を余すことなく収録した『ビッグバンドビート ミュージック・コレクション』が、CD-BOXとデジタルアルバムの2形態で2025年7月9日に発売されます!

思い出を音楽とともに楽しめる決定盤です☆

ユニバーサル ミュージック『ビッグバンドビート ミュージック・コレクション』

発売日:2025年7月9日(水)

販売形態:完全生産限定盤CD-BOX/デジタルアルバム

価格:CD-BOX \6,500(税込)

販売店舗:各CD販売店、Amazonなどオンラインストア

完全生産限定盤CD-BOX(3CD)

価格:\6,500(税込)/品番:UWCD-6069/71

仕様:

3CD(復刻盤含む)完全生産限定盤特殊パッケージ仕様(両A面ジャケット仕様トールサイズデジパック/三方背ケース入り)写真満載のブックレット封入(オリジナル/15周年/スペシャルトリート含む)封入特典:ジャケットデザインポストカード購入特典:共通特典=クリアポスター、Amazon特典=ビジュアルシート

東京ディズニーシーで2006年からスタートした大人気ショー「ビッグバンドビート」の歴代音源を集めた、特別仕様の豪華CD-BOX。

感動のオリジナルバージョンから、15周年のアニバーサリーバージョン、そして最新バージョンまで全てを網羅したコレクター必携の決定版です。

DISC1「東京ディズニーシー ビッグバンドビート」

2006年に「東京ディズニーシー5thアニバーサリー」とともにスタートした、初期オリジナル版ショー音源を収録。

スウィングジャズを中心とした圧巻のレビューショーを彩った名曲が詰まった1枚です。

スウィングがなければ意味がないブルース・イン・ザ・ナイトメドレージャズ・ベイビーズイン・ザ・ムードオール・オブ・ミーシング・シング・シングスウィングがなければ意味がない(リプライズ)DISC2「東京ディズニーシー ビッグバンドビート 〜15周年アニバーサリー・バージョン〜」

東京ディズニーシー15周年を記念して2016年に初リニューアルされたバージョン。

華やかな演奏に加え、カーテンコールではテーマソング「ウェン・ユア・ハート・メイクス・ア・ウィッシュ」が披露されました。

スウィングがなければ意味がないシング・シング・シング(ピアノ・ヴァージョン)夜も昼もA列車で行こう/気まぐれレディサヴォイでストンプジャンピン・ジャイブディガディガドゥチーク・トゥ・チークフォー・ブラザーズス・ワンダフルシング・シング・シングウェン・ユア・ハート・メイクス・ア・ウィッシュ(ボーナストラック)ウェン・ユア・ハート・メイクス・ア・ウィッシュ(コンボ・ヴァージョン)(ボーナストラック)バイ・バイ・ブラックバード(デュエット・ヴァージョン)DISC3「東京ディズニーシー ビッグバンドビート 〜since 2017〜」

2017年4月より公演された最新バージョン。進化を遂げたステージ構成にあわせ、迫力の演奏が堪能できる構成です。

CDではボーナストラックを含む全15曲を収録しています。

スウィングがなければ意味がないシング・シング・シング(ピアノ・ヴァージョン)夜も昼もA列車で行こう/気まぐれレディサヴォイでストンプジャンピン・ジャイブディガディガドゥチーク・トゥ・チークフォー・ブラザーズバイ・バイ・ブラックバード(デュエット・ヴァージョン)シング・シング・シングスウィングがなければ意味がない(カーテンコール)(ボーナストラック)ス・ワンダフル(ボーナストラック)オール・オブ・ミー(ボーナストラック)バイ・バイ・ブラックバード(ソロ・ヴァージョン)

デジタルアルバム『ビッグバンドビート ミュージック・コレクション』

配信日:2025年7月9日(水)

仕様:全27曲収録(各ストアにて販売/価格はストアによる)

CD盤に収録されている3バージョンの楽曲に加え、デジタル限定ボーナストラック「ビッグバンドビート 〜クリスマス・スペシャル〜」を収録。

2006年〜2015年のクリスマス公演で使用された楽曲をデジタル初配信でお届けします☆

収録楽曲(全27曲):

スウィングがなければ意味がないブルース・イン・ザ・ナイトメドレージャズ・ベイビーズイン・ザ・ムードオール・オブ・ミーシング・シング・シングスウィングがなければ意味がない(リプライズ)スウィングがなければ意味がない(15周年アニバーサリー・バージョン)シング・シング・シング(ピアノ・ヴァージョン)夜も昼もA列車で行こう/気まぐれレディサヴォイでストンプジャンピン・ジャイブディガディガドゥチーク・トゥ・チークフォー・ブラザーズス・ワンダフル(15周年バージョン)シング・シング・シング(15周年バージョン)ウェン・ユア・ハート・メイクス・ア・ウィッシュウェン・ユア・ハート・メイクス・ア・ウィッシュ(コンボ・ヴァージョン)バイ・バイ・ブラックバード(デュエット・ヴァージョン)スウィングがなければ意味がない(カーテンコール)ス・ワンダフル(since 2017)オール・オブ・ミー(since 2017)バイ・バイ・ブラックバード(ソロ・ヴァージョン)(ボーナストラック)ビッグバンドビート 〜クリスマス・スペシャル〜

ショーの終了が迫る今こそ、思い出とともに名演をぜひ楽しんでくださいね!

『ビッグバンドビート ミュージック・コレクション』の紹介でした。

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

