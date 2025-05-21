TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢¹¾Æ£ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤¬¼­Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤ï¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤±¤¸¤á¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£

¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½
¡ÖÊÆ²Á³Ê¤¬¹âÆ­¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÉÔ°Â¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÉÔËþ¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤­¤¯¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë¡¢¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅþÄìµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤ï¤Ê¤¤¤½¤Î»ÑÀª¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Ï¤±¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢ÅöÁ³¤Î·èÃÇ¤Ç¤¢¤ë¡×

¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢¹ñ²ñÆâ¤Çµ­¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤«¤é¹¾Æ£ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Î¼­É½¼õÍý¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¹¾Æ£»á¤ÎÈ¯¸À¤ò¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸åÇ¤¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®ÀôÁ°ÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÇÀ¶¨²þ³×¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢È¯¿®ÎÏ¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤Î¤ÇÂçÊÑ´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£

°ìÊý¡¢À¯¸¢¤Ø¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢ÀÆÆ£»á¤Ï¡ÖÂç¤­¤ÊÄË¼ê¡×¤À¤È½Ò¤Ù¡¢Íè·î¤ÎÅÔµÄÁª¤ä²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÈÝÄê¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¤Î´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Î°ÂÄê¤ÈÇÀÀ¯¤Ø¤Î¿®Íê²óÉü¤¬É¬Í×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£