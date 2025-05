配信中

Epic Gamesは、アメリカのApp StoreにてiOS用バトロワ「フォートナイト」の配信を再開した。

スマートフォン向けの「フォートナイト」は2020年8月に決済方法の問題を受けて各ストアから削除されていた。2024年8月には日本でもAndroid版の配信が再開され、この際に2025年後半のiOS版の配信再開についてアナウンスされたが、アメリカのApp Storeにて一足早く配信が行なわれた。

なお、日本のApp Storeでの配信再開日については詳細なアナウンスが待たれる形となっており、公式XにURLを開いた際には「このアプリは現在、この国または地域では入手できません」と表示される。

Fortnite is BACK on the App Store in the U.S. on iPhones and iPads... and on the Epic Games Store and AltStore in the E.U! It’ll show up in Search soon!



Get Fortnite on the App Store in the U.S. ?? https://t.co/HQu3pYCXFm pic.twitter.com/w74QPFFkOS