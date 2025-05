先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. 御宝軒 IMPERIAL TREASURE(東京・銀座)

シンガポールで2004年に創業し、世界の美食家やVIPからも支持される高級中華レストランの「御宝軒(IMPERIALTREASURE/インペリアルトレジャー)」。上海、広州、香港、仁川、ロンドン、パリなど世界各地で出店を重ね、2025年4月、ついに日本初上陸を果たしました。

御宝軒 写真:お店から

2. むかん 池袋(東京・池袋)

<店舗情報>◆御宝軒住所 : 東京都中央区銀座3-5-4 GAREN 12FTEL : 03-6228-6848

2025年3月、池袋駅から徒歩5分ほどの場所に、広島県産牡蠣を使用したラーメンを提供する「むかん 池袋」がオープンしました。

むかん 池袋 出典:マーコラーメンさん

3. 麻布割烹 十(東京・麻布十番)

<店舗情報>◆むかん 池袋住所 : 東京都豊島区南池袋1-24-5TEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年4月、麻布十番駅から徒歩1分ほどの場所に、季節を感じる食材で五感を満たす料理を提供する「麻布割烹 十」がオープンしました。

麻布割烹 十 写真:お店から

4. 阿部倉温泉(神奈川・横須賀)

<店舗情報>◆麻布割烹 十住所 : 東京都港区麻布十番2-1-11 LA CITY麻布十番LUCE 2FTEL : 050-5596-4055

2025年2月、衣笠駅から逗子駅行きの京急バスに乗り「大楠登山口」下車徒歩約15分のところにある「阿部倉温泉」が、“Spa & Graffiti”をコンセプトにリニューアルオープンしました。

阿部倉温泉 写真:お店から

<店舗情報>◆阿部倉温泉住所 : 神奈川県横須賀市阿部倉32-2TEL : 046-876-5570

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:食べログマガジン編集部

The post 話題の新店4軒をまとめて紹介! 日本初上陸を果たした高級中華レストランから「むかん」の新店まで first appeared on 食べログマガジン.