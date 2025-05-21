NBAがオールルーキーチームを発表…新人王に輝いたステフォン・キャッスルが満票で選出

5月21日（現地時間20日）、NBAは2024－25シーズンのオールルーキーチームを発表した。

今シーズンの新人王に輝いた、ステフォン・キャッスル（サンアントニオ・スパーズ）が、投票権を持つアナウンサーや記者などの審査員、全100人からファーストチーム投票を獲得した唯一の選手となった。その他99票を獲得したザガリー・リザシェイ（アトランタ・ホークス）、河村勇輝のチームメートでもあるジェイレン・ウェルズとザック・イディー（ともにメンフィス・グリズリーズ）、NBAドラフト2024の1巡目2位のアレックス・サー（ワシントン・ウィザーズ）が選ばれている。

セカンドチームには、ケレル・ウェア（マイアミ・ヒート）、マタス・ブゼリス（シカゴ・ブルズ）、イブ・ミッシ（ニューオーリンズ・ペリカンズ）、ドノバン・クリンガン（ポートランド・トレイルブレイザーズ）、バブ・キャリントン（ワシントン・ウィザーズ）が選出された。

今シーズンのオールルーキーチームのメンバーと獲得ポイントは下記のとおり。1位票が2ポイント、2位票は1ポイントが換算される。



※所属チーム名は略称、並びは獲得ポイント順、カッコ内の数字が1位票獲得数

◆■2023－24シーズン オールルーキーチーム投票結果

＜ファーストチーム＞



ステフォン・キャッスル（スパーズ）：200ポイント（100）



ザガリー・リザシェイ（ホークス）：199ポイント（99）



ジェイレン・ウェルズ（グリズリーズ）：195計ポイント（96）



ザック・イディー（グリズリーズ）：計173ポイント（73）



アレックス・サー（ウィザーズ）：計150ポイント（54）



The 2024-25 Kia NBA All-Rookie First Team!

Stephon Castle

Zach Edey

Zaccharie Risacher

Alex Sarr

Jaylen Wells@Kia | #NBAAwards pic.twitter.com/WwdvFiHEs2

- NBA (@NBA) May 20, 2025

＜セカンドチーム＞



ケレル・ウェア（ヒート）：計138ポイント（44）



マタス・ブゼリス（ブルズ）：計97ポイント（15）



イブ・ミッシ（ペリカンズ）：計90ポイント（7）



ドノバン・クリンガン（ブレイザーズ）：計73ポイント（6）



バブ・キャリントン（ウィザーズ）：計53ポイント（3）



The 2024-25 Kia NBA All-Rookie Second Team!

Matas Buzelis

Bub Carrington

Donovan Clingan

Yves Missi

Kel'el Ware@Kia | #NBAAwards pic.twitter.com/lrGsUuaNeR

- NBA (@NBA) May 20, 2025

【動画】オールルーキーファーストチームに選出された5選手のハイライト