NBAがオールルーキーチームを発表…新人王に輝いたステフォン・キャッスルが満票で選出

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　5月21日（現地時間20日）、NBAは2024－25シーズンのオールルーキーチームを発表した。


　今シーズンの新人王に輝いた、ステフォン・キャッスル（サンアントニオ・スパーズ）が、投票権を持つアナウンサーや記者などの審査員、全100人からファーストチーム投票を獲得した唯一の選手となった。その他99票を獲得したザガリー・リザシェイ（アトランタ・ホークス）、河村勇輝のチームメートでもあるジェイレン・ウェルズとザック・イディー（ともにメンフィス・グリズリーズ）、NBAドラフト2024の1巡目2位のアレックス・サー（ワシントン・ウィザーズ）が選ばれている。


　セカンドチームには、ケレル・ウェア（マイアミ・ヒート）、マタス・ブゼリス（シカゴ・ブルズ）、イブ・ミッシ（ニューオーリンズ・ペリカンズ）、ドノバン・クリンガン（ポートランド・トレイルブレイザーズ）、バブ・キャリントン（ワシントン・ウィザーズ）が選出された。


　今シーズンのオールルーキーチームのメンバーと獲得ポイントは下記のとおり。1位票が2ポイント、2位票は1ポイントが換算される。

※所属チーム名は略称、並びは獲得ポイント順、カッコ内の数字が1位票獲得数


◆■2023－24シーズン オールルーキーチーム投票結果

＜ファーストチーム＞

ステフォン・キャッスル（スパーズ）：200ポイント（100）

ザガリー・リザシェイ（ホークス）：199ポイント（99）

ジェイレン・ウェルズ（グリズリーズ）：195計ポイント（96）

ザック・イディー（グリズリーズ）：計173ポイント（73）

アレックス・サー（ウィザーズ）：計150ポイント（54）




＜セカンドチーム＞

ケレル・ウェア（ヒート）：計138ポイント（44）

マタス・ブゼリス（ブルズ）：計97ポイント（15）

イブ・ミッシ（ペリカンズ）：計90ポイント（7）

ドノバン・クリンガン（ブレイザーズ）：計73ポイント（6）

バブ・キャリントン（ウィザーズ）：計53ポイント（3）





【動画】オールルーキーファーストチームに選出された5選手のハイライト