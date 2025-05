BTS J-HOPE、米『ビルボードマガジン』5月号表紙に登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ビルボードマガジンの表紙を韓国男性ソロアーティストが飾るのは今回が初!

BTSのJ-HOPEがアメリカ音楽専門誌『ビルボードマガジン』5月号の表紙に登場。ビルボードマガジン公式サイト、SNSにて公開された。

ビルボードマガジンの表紙を、韓国男性ソロアーティストが飾るのは今回が初めて。BTSは2018年の特集号、2021年8月号の表紙を飾った実績がある。同誌は「J-HOPEは、圧倒的なステージ上の存在感と目を引くパフォーマンスにより、以前から注目されてきた。これはBTSがグローバルスターとして成長するうえで重要な役割を果たした」と紹介した。

撮影と並行して行われたインタビューにおいて、J-HOPEは「幼い頃に好きだったアーティストたちから受けたインスピレーションのように、僕の音楽も誰かにポジティブなエネルギーとなってほしい。どこでも光と勇気を届けられるアーティストに成長していきたい」と語った。

J-HOPEは世界中のファンやアーティストから「希望の象徴」と呼ばれる。ワールドツアー『HOPE ON THE STAGE』も、彼の名が持つ「希望」という意味の本質を体現するものとして誕生した。J-HOPEはステージのデザインから振付、衣装、小道具に至るまで全過程に自ら参加し、真心を込めた。これについて彼は、「今後も音楽という力を通じて、みんながひとつになるパフォーマンスを継続して披露する」と述べている。

また、J-HOPEは4月、アメリカ・BMOスタジアムで公演を行った初の韓国ソロアーティストとして、もうひとつの道しるべを立てた。「BTSの一員としてこれまで数多くのスタジアムで公演を行ったが、今回はひとりで耐えなければならなかった。そのエネルギーと負担を乗り越えたという事実が、大きな意味として残った」と振り返った。

さらに、今年リリースされた「Sweet Dreams (feat. Miguel)」および「MONA LISA」の2曲が、ビルボードのメインソングチャート「HOT 100」にランクインし、ソロアーティストとして確固たる存在感を示した。J-HOPEは「2曲とも大衆が簡単に共感できながらも、僕が築き上げている拡張された音楽世界の一部だ。これは始まりに過ぎない。より多くの音楽的実験を披露する」と述べた。

J-HOPEは、5月31日と6月1日に京セラドーム大阪にて『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN』を開催する予定だ。

(C)Billboard

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/