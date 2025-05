クリスピー・クリーム・ドーナツが、6月の環境月間にあわせて「Dole」とコラボレーション!

「もったいないフルーツ」を使用した「チョコ バナナ」と「オールドファッション パイナップル​」が期間限定で販売されます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「Dole」コラボレーション「チョコ バナナ/オールドファッション パイナップル」

販売期間:2025年6月4日(水)〜7月中旬頃

販売店舗:クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗 ※催事及びKKD店舗以外の小売店を除く

環境保全の重要性を認識し、行動の契機とすることを目的として制定された、6月5日「環境の日」と、6月の「環境月間」

“おいしい”だけではなくドーナツを通して環境についてお客様と一緒に考えるきっかけとなるよう、Doleが展開する「もったいないフルーツ」を活かすプロジェクト「もったいないフルーツプロジェクト」とクリスピー・クリーム・ドーナツがコラボレーションします。

ドーナツに使用されるのは「規格外」とされ捨てられてしまう「バナナ」や「パイナップル」

ラインナップは「チョコ バナナ」と「オールドファッション パイナップル」の2種類です☆

チョコ バナナ​

価格:テイクアウト 356円(税込)/イートイン 363円(税込)

自然なバナナの甘さを楽しめる「チョコ バナナ」

味や品質は問題ないが流通過程における様々な要因により、規格外となって仕方なく廃棄されてしまうバナナ「もったいないバナナ」が使用されています。

「もったいないバナナ」を使用したクリームをつめこんだ生地をビターチョコでコーティングし、プリン風味のコーティングでくるくると線を描き、その上に「もったいないバナナ」のバナナチップをトッピングしたドーナツです。

オールドファッション パイナップル​

価格:テイクアウト 334円((税込)/イートイン 341円)(税込)

パイナップルの端材を集め、搾汁やパウダー加工などで新たな食品へと生まれ変わる「もったいないパイナップル」を使用した「オールドファッション パイナップル​」

「もったいないパイナップル」の繊維を練り込んだオールドファッション生地が使用されています。

オールドファッション生地「もったいないパイナップル」の果汁を使用したソースをかけて、さらにホワイトチョコと粉糖をトッピングした一品です。

もったいない フルーツ ダズン ハーフ(6個)​​

価格:テイクアウト 1,598円(税込)/イートイン 1,628円(税込)

食べる人もフルーツもハッピーになれるひとときを堪能できる「もったいない フルーツ ダズン ハーフ(6個)​​」

「もったいないフルーツ」を素材にしたチョコ バナナとオールドファッション パイナップルの2種に、オリグレ、チョコ スプリンクル、チョコ クランチが詰め込んであります。

もったいない フルーツ ボックス(3個)

価格:テイクアウト 874円((税込)/イートイン 891円)(税込)

チョコ バナナとオールドファッション パイナップルの限定ドーナツ2種に、定番のオリグレを加えたセット。

「もったいないフルーツ」を素材にしたドーナツの、やさしいおいしさを食べ比べできます。

特設ページ「BE SWEET」を公開

公開日:2025年5月21日(水)

サイトURL:https://krispykreme.jp/sustainability/

クリスピー・クリーム・ドーナツのサステナブルな未来をつくるための様々な取り組みをまとめた特設ページ「BE SWEET」を公開中。

ドーナツを通してすべての人の日常に“Little JOY(小さな喜び)”を提供し続けるために、クリスピー・クリーム・ドーナツで働くすべての人やゲストなど、関わるすべての人たちのために、4つの約束「安心でおいしいお食事を」「地球環境のために」「地域の仲間にサポートを」「働きがいをすべての人に」を通してより良い未来をつくる社会活動に取り組んでいます。

「もったいないフルーツ」を使用した“もったいないドーナツ”2種がラインナップ。

クリスピー・クリーム・ドーナツにて2025年6月4日より販売される「Dole」コラボレーション「チョコ バナナ」と「オールドファッション パイナップル」の紹介でした☆

レトロポップな世界観がまるごと味わえる!クリスピー・クリーム・ドーナツ「パックマン」コラボレーション レトロポップな世界観がまるごと味わえる!クリスピー・クリーム・ドーナツ「パックマン」コラボレーション 続きを見る

ライチとトリプル ピーチ味の爽やかレモネード!クリスピー・クリーム・ドーナツ「ピーチジェリー in ソーダ」 ライチとトリプル ピーチ味の爽やかレモネード!クリスピー・クリーム・ドーナツ「ピーチジェリー in ソーダ」 続きを見る

※店舗により価格が異なる場合があります

※販売方法は予告なく変更になることがあります

※なくなり次第終了となります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 規格外のバナナとパイナップルを使用!クリスピー・クリーム・ドーナツ「Dole」コラボレーション appeared first on Dtimes.