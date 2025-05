佐久間宣行とアルコ＆ピース平子祐希出演！福島中央テレビ「サクマ＆ピース」シーズン5

福島中央テレビは、福島県いわき市出身のTVプロデューサー佐久間宣行とアルコ&ピース平子祐希が地元をめぐるバラエティ番組「サクマ&ピース」シーズン5を2025年6月22日(日)から4週にわたり福島中央テレビで放送します。

福島中央テレビ「サクマ&ピース」シーズン5

■番組概要

番組名 : サクマ&ピース シーズン5

放送日時 : 6月22日(日)〜4週連続 13:00〜13:30(予定)

6月22日(日) 第1回「空飛ぶ!けんか祭り編」

6月29日(日) 第2回「受け継げ!ゴールドラッシュ編」

7月6日(日) 第3回「耐え抜け!ヒップホップ編」

7月13日(日) 第4回「それ剥け!ラジオチキン編」

放送地域 : 福島県内

各話、放送終了直後より民放公式テレビポータルサイト

「TVer」で配信予定

出演 : 佐久間宣行、平子祐希(アルコ&ピース)

制作 : 福島中央テレビ

地上波放送直後からTVerでも配信します。

高校卒業後、福島を離れて活躍するテレビプロデューサーの佐久間宣行、アルコ&ピースの平子祐希。

大人になったふたりが、福島を改めて見つめたら…。

福島には何もない?いや、もしかしたら何でもあるのかもしれない…?

愛ある“地元いじり”をしながら故郷を旅して、福島が誇る日本を代表するヒトやモノに出会い全国に広まるようにプロデュースする街ぶらバラエティ第5弾の制作が決定!

4シーズン(16回)にわたり巡ってきたふたりの故郷・いわき市から舞台を県庁所在地・福島市に移し、「サクピー」が1年半ぶりに帰ってきます!ふたりにはあまりなじみのない福島市にもかかわらず、今回もキレキレのプロデュース案が続々飛び出します。

さらに、番組の裏話や全20話のロケスポットを網羅した番組公式本の出版も決定!これを読めば「サクピー」をもっと楽しめること間違いなしです!

■番組内容

第1回「空飛ぶ!けんか祭り編」

福島市編の1発目は、ほんとうにすごい世界一の人からスタート!音速の世界でナンバーワンになった一流選手の意外過ぎる衝撃の悩みとは…? 福島市のスーパー「アルタ」は今も健在!?激安弁当を物価高騰の中どうすべきか? 父親の集めた4万点のコレクション…多くの人に見てもらいたい息子の願いとは?

第2回「受け継げ!ゴールドラッシュ編」

飯坂温泉の街が若い力で盛り上がっている!? 廃旅館の中にサイバー空間!億万長者の若者が誕生!さらに、1日数千個売れる卵の老舗が作るアパレルが大人気! 和菓子の老舗の新商品は東京でも取扱店が出るほど人気!和菓子屋が作るアイスキャンディーとは?

第3回「耐え抜け!ヒップホップ編」

熱すぎる温泉で有名な飯坂温泉。

初級編といわれる鯖湖湯でも46度!知らずに入った佐久間Pは…。

飯坂温泉のキャラクターの知名度伸び悩みに2人が提案した衝撃のプロデュース案とは? 果樹園を営みながらラッパーの顔を持つ地元の有名人ターキンが登場!りんごを丸ごと1個使った自家製〇〇の販路拡大についてマジ相談!

第4回「それ剥け!ラジオチキン編」

畑の中に突如現れる超おしゃれな会社。

そこはフルーツの里・福島が生んだ世界に羽ばたくがっちり企業だった! 住宅街にある謎の掲示板を書いていたのはお寺の住職!? さらに福島県民おなじみCMに出ている名物店員の切り込みにさすがの2人もタジタジ。

そして最後にサクピー番組本を作るライターがなかなかやばい人だったことが判明!?

■出演者コメント

平子祐希(左)、佐久間宣行(右)

平子祐希(アルコ&ピース)

≪いわき市出身≫

「福島市は住宅街のイメージが強かったんですが、こんなにも巡って楽しい街なんだと再認識しました。

ぜひみなさん番組を見て訪ねてみてほしいです。

今度はダーツの旅みたいに目的地を決めずに自由にロケする回があってもいいかもしれないですね。」

佐久間宣行

≪いわき市出身≫

「今回は本当にすごい人も出てくるし、本当に変わった人もでてくる(笑) 福島市はあまりなじみはなかったが、番組を見ると今まで以上に福島に遊びに行きたくなるんじゃないかと思います。

それぞれの故郷がもっと面白いところあるんじゃないかと再発見できるきっかけになればうれしいです。」

