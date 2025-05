○A:「Pages」や「Keynote」など、多くのアプリからImage Playgroundの機能を使うことができます。アプリの書類上にある文章や語句、写真などをもとにして絵を作成できますApple Intelligenceには絵を作成する機能があります。本連載の前回記事では、そのためのアプリである「Image Playground」アプリを紹介しました。今回は、ほかのアプリからImage Playgroundの機能を使って絵を作成する方法を紹介します。今回も前回記事と同様にMacでの操作を取り上げますが、iPhoneやiPadでも操作は似ています。

○文章をもとにImage Playgroundで絵を作成する「Pages」アプリで作るレポートやニュースレターに絵を入れたいとします。まず文章を書き、その文章をもとにしてImage Playgroundで絵を作成してみましょう。書いた文章を選択します。選択した部分をcontrolキーを押しながらクリックし、メニューが表示されたら「Add to Playground」を選択します本稿執筆時点では上図の通り「Add to Playground」(Playgroundに追加)と英語のメニューコマンドになっていますが、いずれ日本語になるのではないかと思います。絵を作成する画面が開きます。上図で選択していた文章が解析されて、描かれていますこの画面で絵を作成していく手順は「Image Playground」アプリと同様です。本連載の前回記事を参照してください。絵が作成されました。「完了」をクリックします書類に絵が挿入されますこの後、レイアウトを整える操作はImage Playgroundとは関係なく「Pages」アプリの機能ですが、簡単に紹介します。絵をドラッグすると移動できます。絵の周辺についている白い小さな四角をドラッグすると、絵のサイズが変わります。このほか、右側の「フォーマット」パネルで、絵の輪郭や配置などさまざまな調整ができます○プレゼンのタイトルから絵を作成する前述のようなある程度長い文章ではなく、短い語句からも絵を作成できます。「Keynote」アプリで、スライドを作成してみましょう。以下の図では、左側にテキスト、右側に画像が配置されたスライドレイアウトを使っています。左側には、プレゼンのタイトルとサブタイトルを自分で入力しました。右側の蝶の写真は最初から入っている見本の画像で、この部分は画像を入れるための「プレースホルダ」と呼ばれる入れ物になっています。タイトルを入力した部分をクリック、サブタイトルの部分をshiftキーを押しながらクリックして、この2つの部分を選択します。次にcontrolキーを押しながらクリックし、メニューが表示されたら「Add to Playground」を選択します上図ではテキストを入力した部分を2つ選択しましたが、1つだけでもかまいません。複数の要素を使用する場合、本稿執筆時点では、Appleの「Macユーザガイド」に「最大で7つの要素を組み合わせて」と書かれています。絵を作成する画面が開きます。作成してから「完了」をクリックします絵が作成されました。この絵をクリックして選択し、「編集」メニューから「カット」します蝶の写真の部分をクリックして選択し、「編集」メニューから「ペースト」します画像のプレースホルダにペーストされました○写真から絵を作成する写真から絵を作成する方法もあります。「Pages」アプリの書類に写真を挿入しました。この写真をcontrolキーを押しながらクリックし、メニューが表示されたら「Add to Playground」を選択します絵を作成する画面が開きます。作成してから「完了」をクリックします作成された絵では石のある地面にペンギンが1羽立っていて、写真の図柄が反映されていることがわかります。絵が作成されました。この後、絵の位置やサイズなど、レイアウトを適宜整えます○手描きの絵から作成するさらに、手描きのスケッチから絵を作成することもできます。絵を手描きするのは、MacよりiPhoneやiPadの方が適していると思いますので、その手順でやってみます。iPadとApple Pencilを使い、「フリーボード」アプリで描きました同じApple Accountでサインインしていれば、iPadで描いた書類をMacの「フリーボード」アプリで開くことができます。絵をクリックして選択します。controlキーを押しながらクリックし、メニューが表示されたら「Playgroundに追加」を選択します絵を作成する画面が開きます。作成してから「完了」をクリックします絵が作成されました○Apple Intelligenceならではの利点がある絵を作成できる他社サービスはたくさんありますが、Apple IntelligenceはOSの一部であるということが重要なポイントです。OSの一部であるからこその利点がいろいろあります。まず、本記事で紹介したように、Image Playgroundの機能をさまざまなアプリから同じ操作で使えます。絵を作成するためにアプリを切り替える必要はありません。また、Mac、iPhone、iPadでの操作方法もよく似ています。そして、あるアプリから作成した絵は「Image Playground」アプリで管理されます。そのため、別のアプリで絵を再利用でき、さらに同じApple Accountでサインインしている別のデバイスでも使えます。ここまでの作業で作成した絵は「Image Playground」アプリに自動で保存されています【今回の余談】文章や写真、手描きの絵など、もとになるデータがなくても、アプリからImage Playgroundの機能で絵を作成できます。例えば「Keynote」アプリでは、上部の「メディア」ツールをクリックして「Image Playground」を選択すると、絵の作成を開始できます。それでは次回も、よろしくお願いします。小山香織 ライター、インタビュアー、翻訳者、トレーナー。Apple 製品やビジネス系アプリケーションなどに関する著書多数。近著に『iPadマスターブック 2024-2025 iPadOS 17対応』(マイナビ出版)。マイナビニュースでは連載「iPhoneユーザーのためのMacのトリセツ」のほか、インタビューや取材記事を執筆。 この著者の記事一覧はこちら