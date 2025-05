ファーストは、“しあわせ”とは何に起因し、どういった状態のことをあらわしているのかをテーマに調査分析を行っています。

今回が4回目の調査となり、今回の調査でみえてきた「しあわせキーワード」の中から「チャレンジ・挑戦によるしあわせ」についての調査結果を発表しました。

ファースト「しあわせなときに関する調査」調査結果

目的 :生活者の“しあわせの気持ち”を見つけ出し、生活者の気持ちを動かすポイントや新たな価値を創り出す。

実施時期 :2025年2月5日〜2月24日

対象数 :20歳以上の男女233名(男性121名 女性112名)

調査手法 :アンケート調査

ファーストは、“しあわせ”とは何に起因し、どういった状態のことをあらわしているのかをテーマに調査分析を行っています。

今回が4回目の調査となり、今回の調査でみえてきた「しあわせキーワード」の中から「チャレンジ・挑戦によるしあわせ」についての調査結果を発表。

アンケート調査・質問内容:

(1) ここ1カ月間の「しあわせ度」を教えてください(10段階評価)

(2) 「しあわせなときの写真」を投稿し、その写真の「しあわせ度」を教えてください(10段階評価)

また、「しあわせなときの写真」について、具体的に写真の中の何が「しあわせ」だったのか、記載してください。

(3) 3カ月後のあなたを想像した場合、「しあわせ度」はいくつになっていると思いますか?(10段階評価)

また、3カ月後のあなたの「しあわせ度」を評価した理由を教えてください。

アンケート結果

今回のアンケート調査では、数値結果から参加者の「しあわせ度」を明らかにしました。

ここ1カ月間の「しあわせ度」の平均は6.4、写真の「しあわせ度」の平均は8.2、3カ月後の「しあわせ度」の予測平均は6.9でした。

これらの結果から、しあわせ度に関する客観的なデータを得ることができました。

さらに「しあわせなときの写真」におけるコメントの中で、何かにチャレンジ・挑戦したことをしあわせの瞬間としてコメントされた内容をピックアップしました。

「しあわせなときの」の写真+コメント

該当のコメントは6件にとどまりますが、「挑戦」することがしあわせにつながる傾向がみてとれます。

また、40代以降のコメントが目立ったことも興味深いです。

男性・30代のコメントはなかったものの、年齢を超えて小さな挑戦を忘れずに取り組むことはしあわせを感じる秘訣の一つといえるのではないでしょうか。

「3カ月後のしあわせ度予測」コメント

また、3カ月後のしあわせ予測のコメントでも「挑戦」の要素を含んだコメントをみると、自らの意志が伴う挑戦が平均値の+1.3となり、しあわせ予測の数値に影響していることがわかります。

挑戦=自己成長をもたらすものと捉えれば、より前向きな未来を描きやすくなるともいえます。

普段食べないものを注文する、入ったことのないお店に行ってみる、新しい趣味をはじめてみるなど日常におけるささやかな挑戦だとしても実行・行動することは案外しあわせのタネかもしれません。

それは年齢に関係なく、ワクワク感を生み、明るく前向きな未来を描く希望にもなり得るのではないでしょうか。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 何かにチャレンジ・挑戦し、しあわせを感じる!ファースト「しあわせなときに関する調査」調査結果 appeared first on Dtimes.