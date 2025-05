東池袋に本社を移転！InstaVR

InstaVRは、事業拡大に伴い、2025年6月1日に本社を野村不動産PMO池袋(東京都豊島区東池袋)に移転。

所在地:

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-25-6 PMO池袋 10階

アクセス:

・有楽町線 東池袋駅 徒歩3分 (2番出口)

・JR線/丸ノ内線/有楽町線/副都心線 池袋駅 徒歩5分 (35番出口)

・都電荒川線 東池袋四丁目駅 徒歩7分

なお、移転準備に伴い、現本社(東京都港区赤坂2-23-1 アークヒルズフロントタワーRoP 705)は2025年5月31日をもって営業を終了します。

新オフィスでは、5段階セキュリティシステムや、新耐震基準1.5倍のI類相当の耐震安全性(※)による万全のBCP(事業継続計画)で、お客さまにさらに強固なセキュリティと揺るぎない事業継続性をお約束します。

※ 一般社団法人公共建築協会が定める「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」に基づき、「官公庁、病院、消防局、警察署など災害対策拠点として利用される、特に強度が求められる施設」に分類される耐震安全性「I類」に準じた構造体を採用しています。

耐震安全性「I類」とは、建築基準法で定められた耐震基準の約1.5倍の強度を持つ建物であることを示しています。

5段階セキュリティシステム

新耐震基準の1.5倍の強度

移転では、社員一同がより店舗人材の育成に向き合えるよう、約1万の店舗が集中し、年間8.4億人が利用する池袋駅至近の「東池袋」エリアを移転先として選定しました。

新オフィスは、「東池袋」エリア南端の静かで落ち着いた周辺環境に加え、池袋駅9路線と東池袋駅1路線・東池袋四丁目駅1路線の合計11路線が利用でき、各駅とオフィス間は道幅10mの緑あふれるグリーン大通りを直進する経路となっており、安全で快適かつ利便性の高いアクセスを提供します。

また、社員一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮して、よりお客さまに貢献できるよう、最新の機能性と快適性を持つ野村不動産が手掛ける高付加価値型オフィスビルPMOを採用し、オフィス面積についても従来の2倍に拡大しました。

InstaVR株式会社は、革新的な技術を元にした人材育成DX企業として、新たなオフィスとともにさらなる進化に取り組むとのことです。

