アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」について、第7話「マチュのリベリオン」のキャラクター情報が解禁された。

今回解禁されたのは、ジオン公国軍突撃機動軍司令官「キシリア・ザビ」や側近の「アサーヴ」、「マチュ」や「ニャアン」の衣装設定など。

他にも、オーガスタ研究所が開発した可変型試作MS「ハンブラビ」やムラサメ研究所が開発したサイコミュ搭載の可変MA「サイコ・ガンダム」、エグザベ少尉専用機の「エグザベ専用ギャン（ハクジ装備）」やジオン公国軍のニュータイプ専用MA「キケロガ」などの情報も解禁された。

□「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」キャラクター

□「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」メカ

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