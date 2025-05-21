「ガンダム ジークアクス」第7話キャラ・メカ情報解禁！ エグザベ専用ギャンやキケロガにハンブラビなど
【機動戦士Gundam GQuuuuuuX】 放送開始日：毎週火曜24時29分～ 放送局：日本テレビ系30局ネット 最速配信：Prime Videoにて毎週水曜1時～
□「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」キャラクター
アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」について、第7話「マチュのリベリオン」のキャラクター情報が解禁された。
今回解禁されたのは、ジオン公国軍突撃機動軍司令官「キシリア・ザビ」や側近の「アサーヴ」、「マチュ」や「ニャアン」の衣装設定など。
他にも、オーガスタ研究所が開発した可変型試作MS「ハンブラビ」やムラサメ研究所が開発したサイコミュ搭載の可変MA「サイコ・ガンダム」、エグザベ少尉専用機の「エグザベ専用ギャン（ハクジ装備）」やジオン公国軍のニュータイプ専用MA「キケロガ」などの情報も解禁された。
□「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」キャラクター
□「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」メカ
◤メカ解禁◢- 機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス） (@G_GQuuuuuuX) May 21, 2025
MS-15/H
エグザベ専用ギャン(ハクジ装備)
Xavier's Gyan Hakuji-Packs#GQuuuuuuX #ジークアクス pic.twitter.com/uQnNf0o0sJ
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