【ソフマップ:Nintendo Switch 2 抽選販売】 抽選受付期間:5月21日16時~5月24日10時

ソフマップは、Nintendo Switch 2(Switch2)の抽選販売を本日5月21日に開始する。受付期間は5月24日10時まで。

ソフマップにてSwitch2の新たな抽選販売が行なわれる。Switch2(日本語・国内専用)と、Switch2(日本語・国内専用)マリオカート ワールド セットを対象とした抽選で、店頭受取の場合は発売日後の6月14日以降、オンラインショップは入荷後に順次発送される抽選となる。

参加条件は「ソフマップ」会員であることと、EC会員に登録しメールマガジンの受信を希望していること、さらに、2023年4月21日より2025年4月20日の期間内にソフマップ店舗またはネットショップで商品の購入履歴のある人の3つ。条件を満たしていない場合であっても申し込みは可能だが抽選対象外となるほか、過去の抽選にてSwitch2を購入した人は対象外になる。

抽選結果は5月27日10時以降にメールにて案内が送付され、5月27日以降に当選者向けの予約期間が設けられる。

□「ソフマップ」のSwitch2の抽選販売告知ページ

