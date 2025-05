山下達郎が、アルバム『MELODIES』のアナログ盤とカセットを再発売した。『MELODIES』は、1983年6月8日に発売された山下達郎通算7作目のオリジナルアルバムだ。それまでのRCA/AIR時代からサウンドの方向性を大きく変え、独自の路線を歩み始めた結果、作品の幅が拡がり、その中からクリスマスの定番曲「クリスマス・イブ」が生まれたという。この再発売は、山下達郎のデビュー50周年を記念して1983年〜1993年にかけて発売されたMOONレーベルのアルバム6作品がアナログ盤とカセットで再発売される企画の第1弾だ。TATSURO YAMASHITA MOON VINYL COLLECTIONと名付けられたこのシリーズは『MELODIES』、『BIG WAVE』、『POCKET MUSIC』、『僕の中の少年』、『ARTISAN』、『SEASON‘S GREETINGS』の6作品が5月から11月にかけて随時発売されていく。

アナログ盤は180g重量盤の1枚組、2025年最新バイナルカッティングとなる。2023年には1976年〜1982年にかけてRCA/AIRレーベルにて発売された初期8作品が「RCA/AIR YEARS VINYL COLLECTION」として発売されていたが、それに次ぐアナログ再発シリーズとなる。その発売を記念して、「MOON VINYL COLLECTION」のティザー映像が公開された。山下達郎自らがノンストップミックスで編集した音源を使用し、MOONレーベル6作品がモーショングラフィックスで動く動画となっているという。また、今回の「MELODIES」の仕様が分かる開封動画も同時に公開されている。こちらも是非チェックしてみて欲しい。

リリース情報



●山下達郎『MELODIES』(完全生産限定)2025年5月21日(水)発売アナログ盤:WPJL-10258 ¥4,400(税込)カセット:WPTL-10007 ¥3,410(税込)(1983年作品)〔収録曲〕悲しみのJODY(She Was Crying)高気圧ガール夜翔(Night-Fly)GUESS I'M DUMBひとときメリー・ゴー・ラウンドBLUE MIDNIGHTあしおと黙想クリスマス・イブ●山下達郎『BIG WAVE』(完全生産限定)2025年6月25日(水)発売アナログ盤:WPJL-10259 ¥4,400(税込)カセット:WPTL-10008 ¥3,410(税込)(1984年作品)〔収録曲〕THE THEME FROM BIG WAVEJODYONLY WITH YOUMAGIC WAYSYOUR EYESI LOVE YOU・・・Part IIGIRLS ON THE BEACHPLEASE LET ME WONDERDARLIN’GUESS I’M DUMBTHIS COULD BE THE NIGHTI LOVE YOU・・・Part I●山下達郎/『POCKET MUSIC』(完全生産限定)2025年7月23日(水)発売アナログ盤:WPJL-10260 ¥4,400(税込)カセット:WPTL-10009 ¥3,410(税込)(1986年作品)〔収録曲〕土曜日の恋人ポケット・ミュージックMERMAID十字路メロディー、君の為にTHE WAR SONGシャンプームーンライトLADY BLUE風の回廊(コリドー)●山下達郎『僕の中の少年』(完全生産限定)2025年9月24日(水)発売アナログ盤:WPJL-10261 ¥4,400(税込)カセット:WPTL-10010 ¥3,410(税込)(1988年作品)〔収録曲〕新(ネオ)・東京ラプソディーGET BACK IN LOVEThe Girl In White寒い夏踊ろよ、フィッシュルミネッセンスマーマレイド・グッドバイ蒼氓(そうぼう)僕の中の少年●山下達郎『ARTISAN』(完全生産限定)2025年10月22日(水)発売アナログ盤:WPJL-10262 ¥4,400(税込)カセット:WPTL-10011 ¥3,410(税込)(1991年作品)〔収録曲〕アトムの子さよなら夏の日ターナーの汽罐車-Turner’s Steamroller-片想いTOKYO'S A LONELY TOWN飛遊人 -Human-SplendorMIGHTY SMILE(魔法の微笑み)“QUEEN OF HYPE” BLUESEndless GameGroovin’●山下達郎『SEASON’S GREETINGS』(完全生産限定)2025年11月26日(水)発売アナログ盤:WPJL-10263 ¥4,400(税込)カセット:WPTL-10012 ¥3,410(税込)(1993年作品)〔収録曲〕Acappella Variation On A Theme By Gluck / グルックの主題によるアカペラBella Notte / ベラ・ノッテBe My Love / ビー・マイ・ラヴAngels We Have Heard On High / グローリアSmoke Gets In Your Eyes / 煙が目にしみるSilent Night / サイレント・ナイトMy Gift To You / マイ・ギフト・トゥー・ユーIt's All In The Game / イッツ・オール・イン・ザ・ゲームJust A Lonely Christmas / ジャスト・ア・ロンリー・クリスマスHappy Holiday / ハッピー・ホリデイBlue Christmas / ブルー・クリスマスWhite Christmas / ホワイト・クリスマスChristmas Eve(English Version) / クリスマス・イブ(イングリッシュ・ヴァージョン)Have Yourself A Merry Little Christmas(Short Version) / ハヴ・ユアセルフ・ア・メリー・リトル・クリスマスO Come All Ye Faithful / 神の御子は今宵しも購入:https://tatsuroyamashita.lnk.to/mooncollection