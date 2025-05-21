茨城県ひたちなか市のふるさと納税のお礼の品として、3月12日（水）正午からLuckyFes'25のチケットの提供がスタート。ひたちなか市のふるさと納税を活用することにより、ひたちなか市の財源を増やし、フレンズの経済的負担を軽減させて、LuckyFesのフレンズを増やすことができる三位一体のメリットを享受することができます。ぜひご利用ください。【8/9 1日券】LuckyFes'25 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600671【8/10 1日券】LuckyFes'25 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600690【8/11 1日券】LuckyFes'25 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600695【個人協賛（8/9入場分）】LuckyFes'25https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600700【個人協賛（8/10入場分）】LuckyFes'25https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600701【個人協賛（8/11入場分）】LuckyFes'25https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600702※ふるさと納税では、中高生チケットの取り扱いはありません。※『個人協賛』は、中学生以上は大人料金となります。小学生以下は半額となりますが、ふるさと納税での取り扱いはありません。

＜LuckyFes'25＞駐車券およびテント券

＜LuckyFes'25＞【駐車券】販売期間：販売中（売り切れ次第終了）・西駐車場／3,000円・第1駐車場／ 2,500円・第2駐車場／ 2,500円・「障がいのある方・マタニティ・車イス利用者専用」西駐車場／3,000円・「オートバイ（二輪車）専用」西駐車場／1,500円※今年は「南駐車場」の販売はありません＜LuckyFes'25＞【テント券】販売期間：販売中（売り切れ次第終了）・ファミリーイーストテントエリア ※ファミリー専用（小学生以下のお子様連れのみ購入可）／2,000円・ファミリーウエストテントエリア ※ファミリー専用（高校生以下のお子様連れのみ購入可）／1,000円・フォレストテントエリア（イースト）／2,000円・グリーンテントエリア（ウエスト）／1,000円＜LuckyFes'25＞【駐車券＋テント券】販売期間：販売中（売り切れ次第終了）・ファミリーイーストテント付駐車券「西駐車場」 ※ファミリー専用（小学生以下のお子様連れのみ購入可）／5,000円・ファミリーウエストテント付駐車券「西駐車場」 ※ファミリー専用（高校生以下のお子様連れのみ）／4,000円・フォレストテント（イースト）付駐車券「西駐車場」／5,000円・グリーンテント（ウエスト）付駐車券「西駐車場」／4,000円駐車券/テント券販売ページ：https://luckyfes.com/ticket/