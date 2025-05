8月9日(土)・10日(日)・11日(月・祝)の3連休に国営ひたち海浜公園で開催となる<LuckyFes'25>の総合司会をオズワルドが行うことが発表された。4年目となる2025年も、LuckyFMアナウンサーと共にメインステージの「レバレジーズ presents RAINBOW STAGE」で、音楽の合間を楽しく盛り上げていくかたちだ。「今年もLuckyFesの総合司会を勤めさせて頂くことになりました!Fesではあまり見ないMCではありますが、少しでも盛り上がりますよう頑張りますのでよろしくお願いします!今までよりも更に夏ど真ん中の時期ですので熱中症対策をしっかりし存分に楽しんでください!お待ちしてます!」──オズワルド・伊藤俊介



左から、煙山ゆう(8月9日)、小菅玲菜(8月10日)、菊地真衣(8月11日) 左から、煙山ゆう(8月9日)、小菅玲菜(8月10日)、菊地真衣(8月11日)

■海外在住者向け(先着販売)※国際クレジットカード対応

・LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」

・イープラス

・KKday

・Trip.com

ふるさと納税 茨城県ひたちなか市のふるさと納税のお礼の品として、3月12日(水)正午からLuckyFes'25のチケットの提供がスタート。ひたちなか市のふるさと納税を活用することにより、ひたちなか市の財源を増やし、フレンズの経済的負担を軽減させて、LuckyFesのフレンズを増やすことができる三位一体のメリットを享受することができます。ぜひご利用ください。

【8/9 1日券】LuckyFes'25 チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600671

【8/10 1日券】LuckyFes'25 チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600690

【8/11 1日券】LuckyFes'25 チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600695



【個人協賛(8/9入場分)】LuckyFes'25

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600700

【個人協賛(8/10入場分)】LuckyFes'25

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600701

【個人協賛(8/11入場分)】LuckyFes'25

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1600702



※ふるさと納税では、中高生チケットの取り扱いはありません。

※『個人協賛』は、中学生以上は大人料金となります。小学生以下は半額となりますが、ふるさと納税での取り扱いはありません。

LuckyFes公式アプリ 以下URLをスマートフォンからクリックするとアプリストアに飛びます。飛ばない場合はアプリストアで「LuckyFes」と検索してください。

https://luckyfes.page.link/install

<LuckyFes'25>駐車券およびテント券 <LuckyFes'25>【駐車券】

販売期間:販売中(売り切れ次第終了)

・西駐車場/3,000円

・第1駐車場/ 2,500円

・第2駐車場/ 2,500円

・「障がいのある方・マタニティ・車イス利用者専用」西駐車場/3,000円

・「オートバイ(二輪車)専用」西駐車場/1,500円

※今年は「南駐車場」の販売はありません



<LuckyFes'25>【テント券】

販売期間:販売中(売り切れ次第終了)

・ファミリーイーストテントエリア ※ファミリー専用(小学生以下のお子様連れのみ購入可)/2,000円

・ファミリーウエストテントエリア ※ファミリー専用(高校生以下のお子様連れのみ購入可)/1,000円

・フォレストテントエリア(イースト)/2,000円

・グリーンテントエリア(ウエスト)/1,000円



<LuckyFes'25>【駐車券+テント券】

販売期間:販売中(売り切れ次第終了)

・ファミリーイーストテント付駐車券「西駐車場」 ※ファミリー専用(小学生以下のお子様連れのみ購入可)/5,000円

・ファミリーウエストテント付駐車券「西駐車場」 ※ファミリー専用(高校生以下のお子様連れのみ)/4,000円

・フォレストテント(イースト)付駐車券「西駐車場」/5,000円

・グリーンテント(ウエスト)付駐車券「西駐車場」/4,000円



駐車券/テント券販売ページ:https://luckyfes.com/ticket/

アクセスバスツアー

【「東京駅・新宿駅・池袋駅」発着会場直行バス】

お申込み期限:7/25(金)まで

https://n-tabeat.jtb.co.jp/tabeat/List.aspx?TourNo=fe71e4e1798f494096b7d81f



【「TXつくば駅」発着会場直行バス】

お申込み期限:8/8(金)まで

https://kantetsu-bustour.com/lp/article-2190/



【「茨城空港」発会場直行バス】

お申込み期限:8/8(金)まで※往路片道のみ販売

https://kantetsu-bustour.com/lp/article-2189/

<LuckyFes'25> 2025年8月9日(土)・10日(日)・11日(月・祝)

会場:国営ひたち海浜公園(茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4)

「今年もLuckyFesの総合司会をやらせていただく運びとなりました!今回で4年目!大人から子どもまで、家族で楽しめる最高のフェスです!もちろん1人でも楽しめます!誰彼構わずお越しください!」──オズワルド・畠中悠「M-1グランプリ」2021年に準優勝しバラエティ番組に引っ張りだこのオズワルドだが、LuckyFMでは毎週日曜15:00〜17:00に放送している「レバレジーズpresents MUSIC COUNTDOWN 10&10」のパーソナリティを務めており、同番組でも<LuckyFes>出演アーティストの曲を取り上げ応援している。フェス当日は、LuckyFMアナウンサーとともにステージに立ち、熱い3daysを繰り広げてくれることだろう。<LuckyFes'25>出演アーティスト■DAY1:8月9日(土)相川七瀬/AMEFURASSHI/アンジュルム/=LOVE/IS:SUE/m-flo/氣志團/CANDY TUNE/CUTIE STREET/s**t kingz/しなこ/湘南乃風/私立恵比寿中学/SWEET STEADY/スキマスイッチ/高嶺のなでしこ/つばきファクトリー/DXTEEN/Def Tech/NIKO NIKO TAN TAN/Novel Core/ハラミちゃん/日向坂46/Billyrrom/FRUITS ZIPPER/MYERA/MAZZEL/muque■DAY2:8月10日(日)ACIDMAN/Ashley/新しい学校のリーダーズ/ALI/石崎ひゅーい/打首獄門同好会/きゃりーぱみゅぱみゅ/Crossfaith/米米CLUB/コレサワ/Survive Said The Prophet<NEW>/THE BACK HORN/The BONEZ/Chevon/Chilli Beans./T.M.Revolution/TETORA/TOOBOE/冨岡 愛/Dragon Ash/西川貴教/Novelbright/宮野真守/Mega Shinnosuke/『ユイカ』/礼賛/ROTTENGRAFFTY/Laura day romance■DAY3:8月11日(月・祝)Aile The Shota/AKASAKI/ASH DA HERO/詩羽/edhiii boi/オーイシマサヨシ /ORANGE RANGE/岸谷香/CLAN QUEEN/KREVA/郷ひろみ/KOMOREBI/JAEJOONG/-真天地開闢集団-ジグザグ/水曜日のカンパネラ/須田景凪/超学生/t-Ace/東京スカパラダイスオーケストラ/なとり/NEWS/HYDE/BUDDiiS/ポルカドットスティングレイ/MUCC/yama/RAISE A SUILEN/レトロリロン※Lucky Space出演者やオープニングアクトに関しては後日発表予定◆<LuckyFes'25>オフィシャルサイト