【第9話】 5月21日公開

【拡大画像へ】

講談社は5月21日、学園マンガ「ナキナギ」の第9話をマガポケに公開した。読むには90ポイントが必要。

本作は、「可愛いだけじゃない式守さん」の真木蛍五氏による新連載。かつて深海の世界を恐怖に陥れた魔女ナキカと、クラスメイトの茂崎くんが大好きな汀(なぎさ)のほんわか日常生活を綴っている。

現在は第7話「波乱のニューフェイス!?」や第8話「隣は私!」なども無料で公開されている。次回更新は5月28日の予定。

【最新話】

第9話「放課後ラビリンス」のページ

【無料】

第8話「隣は私!」のページ

第7話「波乱のニューフェイス!?」のページ

【「ナキナギ」あらすじ】

クーデレ魔女・ミーツ・恋する乙女!!かつて深海の世界を恐怖に陥れた魔女のナキカは、今は地上で「人の気持ち」を勉強中!親友の汀(なぎさ)がクラスメイトに抱いている恋愛感情のことはよくわからないけど、汀の幸せを願う気持ちは太平洋より大きい!!ウブな汀の恋路を魔法でサポートしながら、ナキカは「人の気持ち」をちょっとずつ知っていく。仲良しバディが織り成す、尊さ1000%“見守り”コメディ!





Copyright (C) 2008-2018 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.