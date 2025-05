映画『We Live in Time この時を生きて』より、主演のフローレンス・ピューとアンドリュー・ガーフィールドがスライムで料理を作りながら、映画のことを語り合う特別映像「なかよしクッキング編」が解禁された。本作は、アカデミー賞作品賞をはじめ3部門にノミネートされた『ブルックリン』を手掛けたジョン・クローリー監督の最新作。昔ながらのラブストーリーに刺激的な新しい試みを加えた作品で、エッジの効いた実験的な作品を製作・配給する米国の映画スタジオA24が、真正面から〈愛と感動〉を描いた物語の北米配給権を獲得したことなどで話題を呼んだ。

レストラン経営者を父に持ち、自身のSNSで料理動画「Cooking with Flo」を配信するなど、大の料理好きとして知られるフローレンス・ピューだが、最新作では、新進気鋭の一流シェフ役に挑んでいる。そんな彼女にちなんで、今回はピューとガーフィールドがスライムで料理を作りながら、映画のことを語り合う特別映像「なかよしクッキング編」が到着した。解禁されたのは、スライムでパイを作るというお題を受け、楽しげなムードで料理をしながら、「撮影での一番の思い出」「作るのが好きな料理」「演じた役との類似点」「本作の魅力」といった質問に答えていく特別映像。今回、ピューはシェフ役を演じるに当たって、撮影前にロンドンのミシュラン一つ星レストラン「HIDE」を訪れ、実際のレストランの様子やシェフの仕事ぶりを学んだそう。ピューは映画のオフィシャルインタビューで、「レストランの厨房は騒がしい場所というイメージがあったけど、実際は信じられないほど静かで、すごく美しかった」と語っているが、いざ料理が始まると、料理人の血が騒いだのか、ピューのテンションは爆上がり。いきなりスライムを食べようとして怒られたり、バウンドしたスライムを見て爆笑したりと、“静けさ”とは無縁のハチャメチャな料理動画となっている。実は、ガーフィールドもピューの手料理を食べたことがあるそうで、映画のオフィシャルインタビューで、「彼女の料理は、本当に本格的なんだ」と明かしている。ただ、今回の料理動画でも時折垣間見られるように、「彼女が包丁を使うときは、ちょっと気を付けたほうがいい」と、料理中のピューの危険性について冗談交じりに語っている。とはいえ、今回は包丁の出番はないので安心。最後は、ベリーと赤いソースがあしらわれたパイを持ちながら、「『We Live in Time』を見てね!」と、ちゃっかり告知をして料理動画は締めくくられた。映画『We Live in Time この時を生きて』は、6月6日より全国公開。