前後55fps＆60fpsカメラでよりリアルな映像に！MAXWIN『MDR-C014』

MAXWINは、10.88inch前後同時録画機能付きゴムバンド取り付けタイプのデジタルインナーミラーシリーズから、前後カメラともに高フレームレートのハイスペックモデル『MDR-C014』を発売します。

MAXWIN『MDR-C014』

製品型式 :MDR-C014A/MDR-C014B

モニター :10.88インチIPS液晶

録画解像度 :フロント:1080P/720P、リア:1080P

録画ファイル構成 :1分/2分/3分

映像ファイル形式 :TS(H.264)

記録映像再生方式 :H.264再生ソフトまたは専用ビューアーソフト

静止画ファイル形式:JPG

メモリカード :別売りmicroSDカード(最大128GBまで、Class10必須)

電源電圧 :DC12V / 24V

使用電圧 :5V 3A

動作温度範囲 :-20℃〜+70℃

【販売ショップ】

Amazon など

MDR-C014A・MDR-C014B

『MAXWIN MDR-C014』

走行のすべてをリアルな映像で残す、55fps&60fpsで驚きの鮮明さ。

自動車メーカー純正デジタルルームミラーにも採用されている60fpsを採用。

従来品カメラ(25〜30fps)に比べ、滑らかで自然な動きを実現しました。

※フロントカメラはLED信号に対応させるため55fpsを採用。

暗視機能に特化したSTARVIS技術により、低い照明条件でも高感度で鮮明な画像を提供します。

HDR&WDR機能も搭載し、逆光やトンネル出入り口などの厳しい光条件下でも、明暗差を補正し鮮明でクリアな映像を確保します。

取り付け時の配線がスッキリ!本体に接続するケーブルは1本だけ。

取り付けも簡単です。

【詳細スペック】

◆走行のすべてをリアルな映像で残す、55fps&60fpsで驚きの鮮明さ

走行のすべてをリアルな映像で残す

リアカメラは自動車メーカー純正デジタルルームミラーにも採用されている60fps、フロントカメラは55fpsを採用。

※フロントカメラはLED信号に対応させるため55fpsを採用しています。

従来品カメラ(25〜30fps)に比べ、より滑らかでより自然な動きを実現しました。

ドライブレコーダー機能も搭載しており、FullHD(1920×1080)の高画質録画対応。

記録映像も滑らかでより鮮明なので、もしもの時にも安心。

◆SONY STARVIS IMX462センサー採用

SONY STARVIS IMX462センサー採用

暗視機能に特化したSTARVIS技術により、低い照明条件でも高感度で鮮明な画像を提供。

暗い場所でも明るく、詳細な映像が得られます。

◆HDR&WDR機能搭載

HDR&WDR機能搭載

逆光やトンネル出入り口などの厳しい光条件下でも、明暗差を補正し鮮明でクリアな映像を確保。

明るい部分と暗い部分が同時に存在するシーンでもバランスの取れた映像を提供できます。

◆ズーム表示機能

ズーム表示機能

リアカメラ映像は表示範囲の拡大が可能で、お好みに合わせて表示を切り替えることができます。

◆バック連動対応

バック連動対応

バックギア入力時にリアカメラ映像に切り替わり、ガイドラインを表示。

駐車をアシストします。

またガイドラインは上下左右に調整可能。

バック時のアングルも上下に調整できます。

◆本体への接続は配線1本のみ!ミラー周りスッキリ

本体への接続は配線1本のみ

各種接続ケーブルはまとめて1本のケーブルで本体ミラーに接続ができます。

USB Type-Cコネクタを挿すだけで接続でき、見た目もスッキリ!

◆リアカメラは車外用/車内用の2モデル展開

リアカメラ車外用

リアカメラ車内用

◆フロントカメラ分離式

フロントカメラ分離式

フロントカメラはセパレートタイプなので、お好きな場所に設置できます。

本体カメラ一体型と違い、カメラの向きにミラーの向きが影響を受けないのでミラー本体を見やすい角度に調整でき、複数人で運転する場合も便利です。

◆12V/24V両対応

12V/24V両対応

普通車・軽自動車などの12V車はもちろん、トラック等の24V車にも対応。

オプションのリアカメラ延長ケーブルを使用すれば、トラック・キャンピングカー・キッチンカーなど

様々な車両に取り付けできます。

◆オプション機能でさらに便利に

・GPS機能(MDR-GPS03)

GPSアンテナ接続で走行中の速度表示に対応。

また再生ソフトでマップ連動に対応します。

MAXWIN MDR-GPS03

GPSアンテナ接続で走行中の速度表示に対応

販売ショップ

Amazon など

・駐車監視機能(MDR-CCAB04)

3芯電源ケーブル接続で駐車監視機能が使用できます。

タイムラプス/衝撃検知録画に対応。

駐車監視の時間は1、3、6時間など詳細に設定可能です。

MAXWIN MDR-CCAB04

3芯電源ケーブル接続で駐車監視機能が使用可能

販売ショップ

Amazon など

【製品仕様】

製品仕様

配線図

