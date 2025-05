ハローキティ、クロミ、バッドばつ丸デザイン！Ha-Li-C STORE by HYBRID「VISION STREET WEAR」コラボコラボTシャツ

『Ha-Li-C STORE by HYBRID(ハリックストア バイ ハイブリッド)』にて、サンリオのサンリオキャラクターズと、歴史あるストリートブランド「VISION STREET WEAR(ビジョン ストリート ウェア)」とのコラボ新作アイテムを5月21日(水)AM10時から販売中です。

Ha-Li-C STORE by HYBRID「VISION STREET WEAR」コラボコラボTシャツ

■販売詳細

発売日 : 2025年5月21日(水) AM10時〜

販売場所: Ha-Li-C STORE by HYBRID

■商品のポイント

スケーターになったハローキティ、クロミ、バッドばつ丸の描き起こしイラストを使用した、VISION STREET WEARならではのストリートなラインナップ。

普段とは違うスポーティなキャラクターたちが新鮮です。

キャラクターが乗っているスケートボードにVISIONのロゴが入っていたりと細部までこだわっています。

■アイテム紹介

HelloKitty F/B T-shirt

Hello Kitty F/B T-shirt(税込5,940円)

リンゴやハートのラクガキが散りばめられたデザイン。

Kuromi F/B T-shirt

Kuromi F/B T-shirt(税込5,940円)

スケーター雑誌の表紙のようなレイアウト。

BAD BADTZ-MARU F/B T-shirt

BAD BADTZ-MARU F/B T-shirt(税込5,940円)

手描き風のラフなバッドばつ丸がスタイリッシュ。

HelloKitty T-shirt

HelloKitty T-shirt(税込5,940円)

プリントと部分刺繍の散りばめデザイン。

キャップを被ったハローキティがキュート。

Kuromi T-shirt

Kuromi T-shirt(税込5,940円)

プリントと部分刺繍の散りばめデザイン。

いろんな表情のクロミがかわいい。

BAD BADTZ-MARU T-shirt

BAD BADTZ-MARU T-shirt(税込5,940円)

大胆なロゴ刺繍とイラストプリントデザイン。

キャップを被ったバッドばつ丸がクール。

■コラボステッカーが付属

ここでしか手に入らないコラボステッカーが商品に付属します。

スマホケースに挟んだり、身の回りの小物に貼るのにちょうどいいサイズ感です。

付属のコラボステッカー

