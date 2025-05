高齢者のフレイル改善や 免疫力向上が期待！サウナリオ『遠赤外線低温サウナ FIR S(ファー・エス)』

サウナリオは、冷え性・睡眠障害・フレイルなどに悩む高齢者のQOL向上を目指し、遠赤外線低温サウナ『FIR S(ファー・エス)』を2025年5月22日(木)に発売します。

サウナリオ『遠赤外線低温サウナ FIR S(ファー・エス)』

発売日 : 2025年5月22日(木)

種類 : 遠赤外線低温サウナ(1人用)

価格 : 1,000,000円(税込)

内容 : 遠赤外線低温サウナ本体、60日間全額返金保証

サイズ : 外寸 幅100cm×奥行100cm×高さ200cm

素材 : 国産ヒノキ、合板など

販売場所: 公式ウェブサイトからの電話、メール

この製品は、介護施設内でも安全に設置・運用できるよう設計された高齢者向け1人用の省スペースモデルで、全額返金保証付きの安心設計を備えています。

■商品の特徴

1. 高齢者に最適化された「安全×効果」設計

遠赤外線によって身体の深部をじんわり温めることで血流を促進し、フレイルや免疫力低下への予防効果が期待されます。

40〜60℃の低温設定に加え、タイマー・温度上限制御など、介護現場でも安心して使える機能を標準搭載。

スロープ、手すりの取り付け、カスタムサイズなどにも対応しています。

2. 高齢者の心身が安定する = 介護スタッフの負担が大幅軽減

遠赤外線の温熱効果で高齢者の冷えや睡眠の質が改善すれば、夜間の見守りや不安行動の頻度も低減。

日々の介護現場における身体的・精神的ストレスを根本から軽減し、スタッフの働きやすさ向上にもつながります。

3. 100cm×100cmの省スペース設計で工事不要。

どんな施設にも導入可能

最小設置面積はわずか100cm四方。

リフォームや改築の必要ナシ、搬入・設置も最短1日で完了します。

1人用スペースにも対応可能です。

また、サウナの外壁を変更することで屋外利用も可能になります。

4. 60日間の全額返金保証で、初めての導入でも安心

期間限定で60日間の全額返金保証を導入。

施設ごとの導入ハードルを下げ、安心してお試しいただけます。

またデモ機を使ったお試しも可能。

FIRS S内部 国産桧(ひのき)を全面に使用

最新のデジタルコントローラーを使用することでタイマー設定などができる

