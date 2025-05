個別サポートを中心とした柔軟な登校スタイル！ナビ高等学院

おおぞら高校は、新たな通信制高校サポート校として「ナビ高等学院」を新規開校します。2026年4月からの始動に向け、2026年度新入生の募集を開始。

ナビ高等学院

【「ナビ高等学院」について】

ナビ高等学院とは、通信制高校として20年の実績がある「なりたい大人になるための学校(R)。

」おおぞら高校と、全国700教室以上を展開する個別指導塾「ナビ個別指導学院」が連携して新設した通信制高校サポート校です。

ナビ高等学院は、2026年4月開学予定の広域通信制高校「みえ大台おおぞら高等学校」の提携サポート校として、同校の教育課程に基づく学習支援を行います。

個別サポートを中心とした柔軟な登校スタイルや少人数制指導により、「高校卒業」だけでなく、その先の進路選択や自己実現も見据えた教育を提供していきます。

◆ナビ高等学院の特長

1. どこで学ぶかは、自分で決める

通学・オンライン・キャンパス活動など、学び方も過ごし方も自分で選べるのがナビ高等学院。

小さな選択を重ねる中で、「自分で決める力」が自然と育ちます。

2. 学びを支える三つの存在 充実の“トリプルサポート”

塾で培った「一人ひとりに合わせた学習計画」に基づき、担任のマイコーチ(R)が丁寧に伴走。

学習の遅れを出さず、確実にステップアップできる仕組みです。

さらに、年齢の近いメンターが日々の相談役として寄り添い、学びも心も支えます。

また、カウンセラーによる生徒の心の健康を支えるためのアドバイスや、コーチたちのメンタルサポートスキル向上のための研修を実施し、支援していきます。

3. KTCみらいノート(R)活用

おおぞら高校で生徒、スタッフ全員が持つ「KTCみらいノート(R)」をナビ高等学院でも活用していきます。

みらいノートには自分の「好き」をどんどん書き込み、自らみらいを切り開く力を身につけていきます。

◆自然の中で、自分と向き合うスクーリング

三重県大台町の自然を舞台にした体験型スクーリング。

五感を使って学びながら、みらいや自分自身と向き合う時間を大切にします。

◆2026年度新入生の募集について

ナビ高等学院では、2026年度新入生の募集を公式Webサイト( https://www.navi-ohzora.com/ )にて開始しました。

学校説明会・個別相談は随時受付中です。

【ナビ高等学院】

鶴舞キャンパス :愛知県名古屋市中区千代田 5-22-26 鶴舞パークヒルズ2F

天王寺キャンパス:大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ3F

