Apple「WWDC 25」を6月10日に開催

アップル（Apple）は20日、開発者向けのイベント「Worldwide Developers Conference」（WWDC）を、日本時間6月10日～14日に開催される。オンラインで実施され、無料で参加できる。

例年、iPhoneの次期iOSや今後搭載される新機能などが披露されるApple基調講演は、日本時間6月10日2時から放映される。2024年には「Apple Intelligence」も発表されており、同社の新しい技術をいち早く知れる講演となる。

基調講演は、こちらでAppleのWebサイトのほか、Apple TVアプリ、Appleの公式YouTubeチャンネルで配信される。

このほか、4日間に掛けてアプリ開発者向けの新しいツールやアップル担当者から最新技術やフレームワークを深く知れるビデオセッション、開発者同士でコラボレーションできる場などが用意されている。また、若手開発者向け支援「Swift Student Challenge」で選ばれた50人が米国本社「Apple Park」に招待される。