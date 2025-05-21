36ºÐ¥È¥Ã¥×½÷Í¥¡¢37ºÐÃÂÀ¸Æü¤Î¡Ö¤´Êó¹ð¡×È¯É½¡¡¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä»ö¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×
½÷Í¥µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ê36¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ãø½ñ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
µÈ¹â¤Ï¡Ö¤Ï¤í¤Ï¤í¡Á¡¡¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤·¤¹¤®¤¿¶á¡¹¤Î¤´Êó¹ð¤È¡¡ÀèÆü¤´¶¨ÎÏÄº¤¤¤¿T¥·¥ã¥Ä¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤¬¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä»ö¤Ê¤¬¤é7¡¿22¤ËËÜ¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤Èµ½Ò¡£ºÇ¶á¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¶á¡¹¤ªÃÎ¤é¤»¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¤ê¡¢¡ÖÆÍÁ³¤Ê¤ó¤À¤±¤ì¤ÉT¥·¥ã¥ÄÇò¤È¥°¥ì¡¼¤É¤Ã¤Á¤¬¹¥¤ß¡©¡×¤È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿·ï¤Ë¤Õ¤ì¤Ä¤Ä¡¢Ãø½ñ½ÐÈÇ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
7·î22Æü¤Ï¼«¿È37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡Ö¤ä¡¢¤¢¤ì¤è¡©¡¡½ÐÈÇÆü¤ÏÂç¿ÍÃ£¤¬·è¤á¤¿¤Î¤è¡©¾Ð¡¡ËÜÅö¤è¡©¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ±½ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¤Ï¤Ã¤¿¡£
Æ±¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢Ãø½ñ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ö¤·¤é¤Õ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤Î¡È´¶À¡É¤Ë¤Ò¤¿¤ë¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¡È¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÉËÜ¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡ªËÜ¤Î½ÐÈÇ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¢¤Î»þ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÎÅú¤¨¤¬¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡Ä¡ª¡×¡ÖÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¡¡Íè¤¿¡¼¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤Æ³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤Æ¡¡¤·¤«¤â¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ë¡ª¡×¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤Þ¤¹¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡¼¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÆÈÆÃ¤Î´¶À¤È¸À¸ì´¶³Ð¤ò»ý¤ÄµÈ¹â¤ÎÃø½ñÈ¯Çä¤ËÂÐ¤·¡¢´î¤Ó¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£