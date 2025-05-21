¡Ö²°º¬¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¤¦¤½¤Ç¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤«¡¡¥ê¥Õ¥©¡¼¥à²ñ¼Ò¤Î¼Â¼ÁÅª·Ð±Ä¼Ô¤é5¿Í¤òÂáÊá¡¡´ØÏ¢²ñ¼Ò¤È¤¢¤ï¤»12ÅÔÉÜ¸©¤ÇÌó10²¯±ßÇä¤ê¾å¤²¤«
¡Ö²°º¬¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡¢É¬Í×¤Î¤Ê¤¤¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¹©»ö¤Î·ÀÌó¤ò¤µ¤»¡¢Âå¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤ÎÃË¤é¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à²ñ¼Ò¡Ö¥¢¥¹¥È¥â¥Û¡¼¥à¡×¤Î¼Â¼ÁÅª·Ð±Ä¼Ô¡¦¿¢Â¼ÈþÍÎÍÆµ¿¼Ô¡Ê42¡Ë¤È¼ÒÄ¹¤ÎÀÐÄÍÃÒÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê37¡Ë¤é5¿Í¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·¤«¤éµîÇ¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢ÃË½÷3¿Í¤ËÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¹©»ö¤Î·ÀÌó¤ò¤µ¤»¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ407Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¢Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÈô¤Ó¹þ¤ß±Ä¶È¤ÇË¬Ìä¤·¡¢¡Ö²°º¬¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö´ðÁÃ¤Ë¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È·úÊª¤¬ÅÝ²õ¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡¢É¬Í×¤Î¤Ê¤¤¹©»ö¤Î·ÀÌó¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿¢Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï2019Ç¯¤«¤é5Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Î´Ö¤Ë¡¢´ØÏ¢¤¹¤ëÂ¾¤Î²ñ¼Ò¤È¤¢¤ï¤»¤Æ12ÅÔÉÜ¸©¤Ç¤ª¤è¤½10²¯±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¼ê¸ý¤ÇÈÈ¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£