食材を美味しく保存できる！ハイセンスジャパン「295L冷蔵庫」

ハイセンスジャパンは、共働き世帯や2〜3人暮らしのライフスタイルに最適な、使いやすさと収納力を両立したスリム設計の295L冷蔵庫を2025年6月中旬に発売します。

ハイセンスジャパン「295L冷蔵庫」

【商品概要】

型番 :White HR-D295KW/Black HR-D295KB

本体サイズ :幅550×奥行678×高さ1621(mm)

定格容量 :295L

本体希望小売価格:オープン価格

大容量のドアポケットや出し入れしやすい2段式冷凍室、使い勝手の良い真ん中配置の野菜室など、限られた設置スペースでも高い収納力を発揮。

冷凍食品やまとめ買いのニーズに応えつつ、省エネ・静音性にも配慮した一台です。

住まいに合わせて選べるブラック&ホワイトの2色展開で、快適なキッチン空間を実現します。

1. 大容量ドアポケット

ドアポケットはジャムや調味料はもちろん、2Lペットボトル4本、1000ml紙パック4本置いてもまだ余裕のある大容量。

収納力が抜群の冷蔵庫

2. 真ん中の野菜室

ちょうど良い高さで開けやすい真ん中の野菜室は、整理しやすい2段式の引き出し。

上下段での大容量で野菜のまとめ買いも安心です。

下段の手前に1000ml紙パックも4本収納可能です。

野菜室

3. 2段式冷凍室

まとめ買いした時や大きな食材を購入しても安心の83L※大容量冷凍室。

出し入れしやすい2段式収納はアイスクリームや冷凍食品を見やすく整理をして収納ができます。

※数値は定格内容量です

2段式冷凍室

4. Black&Whiteカラー

それぞれのライフスタイルに合わせて選べる2つのカラーを展開。

黒と白、住まいの雰囲気に合わせてお好きなカラーを選べます。

カラー

5. 低温ケース

凍らない程度に、しっかり冷やしたいものに適しています。

納豆やヨーグルト、チーズなどを保存できます。

低温ケース

6. 操作パネル

温度や機能の切り替えを設定するボタンを手の届きやすい場所に設置。

7. らくらくオープン&コロコローラー

冷凍室の引き出しは、軽い力で大きく開いて、奥の食品までよく見えます。

ローラーの付いたトレーは重い食材を収納してもスムーズに引き出せます。

らくらくオープン&コロコローラー

8. 折りたたみ式棚

食材の大きさや用途に合わせて棚を折りたたみ、使い分けが可能。

大きなお鍋や背の高いビンなどの保存に困ることはありません。

折りたたみ式棚

9. ファン式自動霜取り

霜取りの手間がかからない、すばやく冷やせるファン式自動霜取り。

ファン式自動霜取

10. LED照明

ドアを開けると自動で点灯して庫内を明るく照らし、奥の食材も見つけやすい。

11. 2021年省エネ基準達成率107%

年間消費電力量(50Hz/60Hz)314kWh/年

※(JIS C9801-3:2015)消費電力量測定方法

12. 静音約23dB(A)

※JIS C9607規定の騒音試験による

(周囲温度20℃安定運転時)

