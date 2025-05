11月に開催のマライア・キャリー来日公演のチケットを販売！Ｋアリーナ横浜「Ｋアリーナクラブ」

「Kアリーナ横浜」は、公式会員組織「Kアリーナクラブ」を発足しました。

Kアリーナ横浜「Kアリーナクラブ」

会員になることで、Kアリーナ横浜で開催される一部コンサートのチケット抽選のお申込みや、様々な特典を受けることができます。

■特典(1) 一部の公演チケットの抽選購入権

Kアリーナ横浜で開催される一部の公演チケットの抽選購入が可能です。

また、ラウンジへのアクセス権やヒルトン横浜の宿泊が付いたホスピタリティパッケージ等の販売も実施予定です。

※Kアリーナ横浜で行われるすべての公演ではございません。

■特典(2) Kアリーナ横浜や関連施設で使える割引やお得なサービス

Kアリーナ横浜オフィシャルホテルであるヒルトン横浜の宿泊割引の他、Kアリーナ横浜関連施設で使えるお得な会員限定サービスが受けられます。

また、不定期に行われる豪華キャンペーンへも応募できます。

■特典(3) 会員限定イベント

Kアリーナクラブの会員限定で行われる特別イベントへ参加できます。

【11月マライア・キャリー来日公演について】

11月にKアリーナ横浜で開催されるマライア・キャリー来日公演「MARIAH CAREY THE CELEBRATION OF MIMI 2025 JAPAN」にKアリーナクラブがスポンサードすることが決定しました。

これを記念して、Kアリーナクラブ会員向けに公演チケットの販売を行います。

先着順となりますので、予定数に達し次第終了となります。

■公演名■

MARIAH CAREY THE CELEBRATION OF MIMI 2025 JAPAN

横浜公演

Supported by K-Arena Club

■公演日時■

2025年11月1日(土)開演:18:00 (開場 16:30)

2025年11月2日(日)開演:17:00 (開場 15:30)

■席種・料金■

バルコニー指定席:38,000円(税込)

S指定席 :25,000円(税込)

■受付期間■

2025年5月10日(土) 10:00 〜 予定数に達し次第終了

※購入ページのURLは会員限定で公開します。

マライア・キャリー ツアー詳細

施設名称 :Kアリーナ横浜

座席数 :20,033席

階数/高さ:地上9階/約45m

