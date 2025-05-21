Ãæ´Ö½ßÂÀ¡ÊWEST.¡Ë¤Î±éµ»¤òÎÜÅì´ÆÆÄ¤¬¾Î»¿¡Ö¤Þ¤ÀÈë¤á¤¿ÀøºßÇ½ÎÏ¤¬Âô»³¤¢¤ë¡×
¡ÊC¡Ë2025¡ÖÎ¢¼Ò°÷¡£-¥¹¥Ñ¥¤¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤í¤Æ¤Þ¤¹¡¾¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
WEST.¤Î£·¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØÎ¢¼Ò°÷¡£-¥¹¥Ñ¥¤¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤í¤Æ¤Þ¤¹¡¾¡Ù¤¬¸ø³«Ãæ¤À¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö ¡ÁLOVE or DEAD¡Á¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥³¥á¥Ç¥£¤ÎÌ¾¼ê¡¦ÎÜÅìÅì°ìÏº»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£¤½¤ÎÎÜÅì´ÆÆÄ¤¬Ãæ´Ö½ßÂÀ¤Î±éµ»¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
±Ç²è¡ØÎ¢¼Ò°÷¡£-¥¹¥Ñ¥¤¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤í¤Æ¤Þ¤¹¡¾¡Ù¤ÏÄÌ¾ï¤Î¶ÈÌ³¤òÄ¶¤¨¡¢É½¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤òÈëÌ©Î¢¤Ë½èÍý¤¹¤ë¼Ò°÷=ÄÌ¾Î¡ÖÎ¢¼Ò°÷¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÄË²÷¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡£
°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÃæ¡¢Ãæ´Ö¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢°¤Àî·úÀß¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ò¤Ç¤¢¤ëÀîÃ¼·úÀß ¤ÎÎ¢¼Ò°÷¡¦¥¸¥ó¡£½ÐÀ¤¤Î¤¿¤á¤ËÎ¢¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¦Å¹³¹¤ËÀøÆþ¤·¤¤¤ÁÁá¤¯¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¾¦Å¹³¹²ñÄ¹¡¦Ê¼Æ£Ê¿È¬¤Î¾ðÊó¤òÄÏ¤àÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¡£¤½¤·¤Æ¡¢·ö²Þ¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£¤½¤ó¤ÊÃæ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎÜÅì´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Ï¥¸¥ó¤Î¥ª¥é¥ª¥é¤·¤¿´¶¤¸¤È¤Ï ¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤ÏÁ´ÂÎ¤¬¸«¤¨¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥±¤È¤·¤Æ¤ÎÌò²ó¤ê¤È¤«¡¢¥¸¥ó¤È¤·¤Æ¤É¤¦Â¸ºß¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ½ÃÇ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¥¸¥ó¤¬ÉÊ¤Î¤¢¤ëÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈËÜÍèÃæ´Ö¤¬»ý¤ÄÉ½¸½ÎÏ¤ÇÌò¤ò¾º²Ú¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ÚÎï¤Ê¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ò´°àú¤Ë¤³¤Ê¤·¤¿Ãæ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎÜÅì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ½é¤Ï¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ°¤¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Èà¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÈë¤á¤¿ÀøºßÇ½ÎÏ¤¬Âô»³¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¼Çµï¤ÎÊý¤¬É½¸½¤·¤ä¤¹¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ãæ´Ö¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë´¶¿´¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ´Ö¤¬±é¤¸¤ë¥¸¥ó¤Ï¡¢Æ£°æÎ®À±¤¬±é¤¸¤ë¥Á¥ã¥é¤È¤È¤â¤ËÀîÃ¼·úÀß¤ÎÎ¢¼Ò°÷¤È¤·¤Æ½ÐÀ¤¤Î¤¿¤á¡¢¾¦Å¹³¹¤Î¼è¤ê²õ¤·¤ËÊ³Æ®Ãæ¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î²áµî¤òÉÁ¤¯Âç»ö¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎÜÅì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥é¤È¤Î¥·¡¼¥ó¡¢ËÍÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤½¤³¤Ç ËÍ¤Ï»õ¼Ö¤¬¥Ð¥Á¤Ã¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡£Èà¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¨¤¤¡£½ßÂÀ¤¯¤ó¤ÎÈë¤á¤¿¾ðÇ®¤Ë¿¨¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Î®À±¤¯¤ó¤È¤Î ´Ø·¸À¤â¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£Î®À±¤¯¤ó¤ÎÉ½¸½¤ò¶¯¤¯°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ®¤òÌò¤È¤·¤ÆÅÇ¤½Ð¤·¤¿¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ïáã¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¹ðÇò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ´Ö¤ÎÁê¼ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¼Çµï¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
Ãæ´Ö¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¼ã¼ê¤ÎÅÐÎµÌç¡¦¥É¥é¥Þ¡Ö¤´¤¯¤»¤óÂè3¥·¥ê¡¼¥º¡×(08)¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¹ÅÆð¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥È¡¼¥¯ÎÏ¤Ç¾ðÊóÈÖÁÈ¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤½¤ó¤Ê¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ´Ö¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦±é µ»ÎÏ¤ò¸«¤»¡¢·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤â´°àú¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç±é¤Î WEST.¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¹±¾¾Í´Î¤¡¢¿¹¹áÀ¡¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¹¹¤ËÆ£¸¶µª¹á¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È ³¦¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬¶¥±é!¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿ WEST.¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¼çÂê²Î¡Ö¥¦¥§¥Ã¥µ¥¤¥½¥¦¥ë!¡×¤Ë¤Î¤»¤¿¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¡¢¿Í¾ð¤¢¤ê¤ÎËÜºî¡¦±Ç²è¡ØÎ¢¼Ò°÷¡£-¥¹¥Ñ¥¤¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤í¤Æ¤Þ¤¹¡¾¡ÙÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ¡£