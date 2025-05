ゴンチャに、長野県産シャインマスカットを使用した華やかな期間限定ドリンクが登場!

ヨーグルト風味と相性抜群の阿里山ウーロンティーを使ったさわやかなドリンクシリーズです☆

ゴンチャ『レッツ!シャインマスカット』

発売日:2025年5月29日(木)

販売店舗:全国のゴンチャ店舗

※ららぽーと豊洲店・自由が丘店では5月22日(木)より先行販売

※モバイルオーダーでは5月26日(月)より先行販売

「レッツ!シャインマスカット」は、華やかな香りとジューシーな甘みが特徴の長野県産シャインマスカット果汁を使用したドリンクシリーズです。

阿里山ウーロンティーとヨーグルト風味をベースに、ソースやゼリーを合わせた3種のメニューとトッピングが登場。

涼しげで果実感たっぷりな仕上がりは、初夏にぴったりの爽快な味わいです☆

レッツ!シャインマスカット ヨーグルミルクティー

価格:650円(税込)

長野県産シャインマスカット果汁を使用したソースとゼリーを、華やかな香りの阿里山ウーロンティーに合わせたミルクティー。

ほんのりとしたヨーグルトの風味がアクセントになった、爽やかな味わいが魅力です。

レッツ!シャインマスカット ヨーグルフローズンティー

価格:680円(税込)

シャリシャリとした食感が楽しいフローズンティーに、シャインマスカットのソースとゼリーを加えた贅沢な一杯。

清涼感と果実の甘さが絶妙にマッチした初夏にぴったりのドリンクです☆

レッツ!シャインマスカット ティーエード

価格:650円(税込)

果実のジューシーな甘みと阿里山ウーロンティーの相性が際立つフルーツティー。

ソースとゼリーの華やかな香りと味わいが口いっぱいに広がります。

シャインマスカット ゼリー(トッピング)

価格:100円(税込)

長野県産シャインマスカット果汁を使ったぷるぷる食感のゼリー。

お好みのドリンクにトッピングすることで、味わいに華やかさをプラスできます。

旬のフルーツを贅沢に味わえる、ゴンチャならではの爽快なドリンクシリーズ。

ゴンチャ『レッツ!シャインマスカット』の紹介でした。

