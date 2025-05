シモムラは、自社独自開発の特殊ストレッチ技術「GUINNEST(R)」を採用したヴィンテージ復刻デニムセットアップを、応援購入サービス「Makuake」にて2025年5月22日(木)9:00より先行販売します。

シモムラ「本格ヴィンテージ風デニムセットアップ」

シモムラは、自社独自開発の特殊ストレッチ技術「GUINNEST(R)」を採用したヴィンテージ復刻デニムセットアップを、応援購入サービス「Makuake」にて2025年5月22日(木)9:00より先行販売!

国内デニムの聖地・岡山県のカイハラ社製生デニムをベースに、大戦モデルのディテールを細部まで再現しながら、抜群の着心地を実現したこのプロジェクト。

限られた数量での期間限定展開となります。

■製品の主な特徴

<GUINNEST(R)特殊ストレッチ技術>

独自の糸構造により、従来のデニムでは得られなかった高い伸長回復率を誇り、長時間の着用でも型崩れしにくくなっています。

<カイハラ製本格生デニム>

ザラ感のある表情と美しい色落ちが魅力。

履き込むほどに味わいが深まる経年変化を楽しめます。

<細部まで再現したヴィンテージ仕様>

大戦モデルをモチーフに、ステッチ幅やポケット位置、リベットの打ち方に至るまで徹底的に追求。

歴史的なディテールを忠実に再現されています。

<国内一貫生産体制>

糸の撚糸から織り、縫製までを国内工場で行い、品質管理を徹底。

安心・安全なものづくりをお届けします。

■プロジェクト概要

販売期間 : 2025年5月22日(木)9:00〜2025年8月18日(月)22:00

リターン価格: デニムセットアップ 税込74,646円〜

デニムジャケット 税込43,560円〜

デニムパンツ 税込34,760円〜

