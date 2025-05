日本人向けデザインと仕様のサングラスを試着！LE FOON「ポップアップストア」

LE FOONは日本人向けデザインと仕様のサングラスを試着できるポップアップストアを全国各地で開催します。

LE FOONは日本人向けデザインと仕様のサングラスを試着できるポップアップストアを全国各地で開催!

【日本人向けサングラスとは】

海外で40年以上サングラスを展開し、日本人デザイナーによるブランド「LE FOON JAPAN(ル・フォーンジャパン)」は、経験豊富な台湾の工場で製造販売されており、昨年からアジア人骨格に合わせた日本人向けサングラスを展開。

サングラスを着用すると視界が悪くなる、場所やシーンによって不適切との声に応え、屋内でも見やすく通勤や通学時の公共の場でも違和感なく使えるように薄色や無色レンズを採用。

イメージやデザインだけでなく紫外線カット率99%のUV400で、レンズの色によって紫外線カット率は変わりません。

むしろ薄色レンズは濃色レンズに比べて瞳孔が開かず紫外線対策に向いています。

メガネの前面フレームとテンプルという耳にかけるパーツを繋ぐ部分が、柔軟に動いて広がる構造で疲れにくい仕様です。

大人だけでなく子供用サングラスも展開していて、ベビーサイズやキッズサイズなど子供の成長に合わせたサイズ展開があります。

薄色・無色レンズのサングラス

柔軟に広がるスプリングヒンジ

子供の成長に合わせて選べるサイズ

《開催中のポップアップストア》※期間延長などにより終了日程は未定

・名古屋みなと 蔦屋書店(愛知県/ららぽーと名古屋みなとアクルス)

・蔦屋書店 茂原店(千葉県/ライフガーデン茂原SC)

・TSUTAYA BOOKSTORE 近鉄草津(滋賀県/近鉄百貨店草津店4階)

・+moonbat 丸の内店(東京都/新丸ビル4階)

・+moonbat 大丸心斎橋店(大阪府/大丸心斎橋店 本館地下1階)

・+moonbat 高槻阪急スクエア(大阪府/高槻阪急2階)

・+moonbat ららテラス川口(埼玉県/三井ショッピングパークららテラス川口1階)※5月31日〜

・大丸東京店(東京都/大丸東京店 3階 婦人洋品売場)

・川西阪急スクエア(兵庫県/川西阪急スクエア 2階 服飾雑貨売場)

