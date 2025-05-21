º´Æ£Å·É§¶åÃÊ¤Ï½ÅÊ£¾åÅù¡ª¡Ö¥¬¥Ä¥Ã¤È¼çË¤µé¤ò¡×ÀïÆ®¥â¡¼¥É¤Î¡Èµ®Â²¡É¡¢¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Ï¡Ö¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¡×¡¿¾´ý¡¦ABEMA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025
¡¡¿¶¤êÈô¼ÖÅÞ¤Ë´°Á´°Ü¹Ô¤·¤¿¡Èµ®Â²¡É¤Îº£´ü¤Î¹½ÁÛ¤ä¤¤¤«¤Ë¡©¾´ý³¦¤ÎÁá»Ø¤·ÃÄÂÎÀï¡ÖABEMA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025¡×¤Ï¡¢5·î24Æü¤Ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º´Æ£Å·É§¶åÃÊ¡Ê37¡Ë¤Ï¡Öº£¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¥¬¥Ä¥Ã¤È¼çË¤µé¤òÂ·¤¨¤¿¤¤¡×¡£½ÅÊ£¾åÅù¡ª¡Ö¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¡×¤ÈÄ¶¥¬¥Á¥â¡¼¥É¤Î¥Á¡¼¥àÅ·É§¤¬¸«¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥¬¥Ä¥Ã¤È¼çË¤µé¤ò¡×¤È¸ì¤ëÅ·É§¶åÃÊ¤ÎÉ½¾ð
¡¡Á°´ü¤ÏÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¼ã¼ê¤È¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¡£Ãæ¤Ç¤â»³ËÜÇî»Ö¸ÞÃÊ¡Ê28¡Ë¤ÏÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡Ê²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢´ýÀ»¡¢22¡Ë¡¢±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡Ê54¡Ë¡¢ËÅç¾Ç·¶åÃÊ¡Ê35¡Ë¤È´ý³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤é¼¡¡¹¶âÀ±¤ò¾þ¤ë¤Ê¤ÉÂçÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¡¢¸Ä¿Í¾Þ¤Î´ºÆ®¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î·ë²Ì¤ÏÍ½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º´Æ£¶åÃÊ¤â¡Ö¡ÊºØÆ£ÌÀÆüÅÍÏ»ÃÊ¤ò´Þ¤á¡ËÈó¾ï¤Ë¤¦¤Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶õµ¤¤âÎÉ¤¯¼ê±þ¤¨¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Êº´Æ£¶åÃÊ¤À¤¬¡¢º£´ü¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÊÑ¹¹¤Ï¥Á¡¼¥à¹½ÁÛ¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö12¥Á¡¼¥à¤«¤é8¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Aµé´ý»Î¤Ç¤µ¤¨¤âÁª¹ÍÂÐ¾Ý¡£¶¯¹ë´ý»Î¤¬¤«¤Ê¤ê³Í¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¼ã¼ê¤äÃæ·ø¤¬Áª¤Ó¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡£¼ÂºÝº£²ó¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤âº£¤Þ¤Ç¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤ËÁª¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÊÑ¹¹¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ðµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê»ØÌ¾´ý»Î¤À¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸åÇÚ¤È¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÏÆ±Ç¯Âå¤Ç¤¹¤È¤«¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÇ¯¾å¤âÁªÂò»è¤â´Þ¤á¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÅöÁ³¡¢»ØÌ¾½ÅÊ£¤â³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¡ÖºÇÍ¥Àè¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢½ÅÊ£¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡È¥²¡¼¥à¡É¤òÌÜÁ°¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤âÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¡È¥¬¥Á¥â¡¼¥É¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥Á¡¼¥àÅ·É§¤â¤è¤ê¶¯¤µ¤òµá¤á¤ë»Ö¸þ¤Î¤è¤¦¤À¡£²áµî5²ó¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢2023Âç²ñ¤Î¥Ù¥¹¥È4¤¬ºÇ¹âÀ®ÀÓ¡£¡Öº£¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¥¬¥Ä¥Ã¤È¼çË¤µé¤òÂ·¤¨¤Æ¡¢Ã¯¤¬½Ð¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¡£¾å°Ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¼«¿È¤¬µïÈô¼ÖÅÞ¤«¤é¿¶¤êÈô¼ÖÅÞ¤Ø¡¢²ÚÎï¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¿ë¤²¤¿º´Æ£¶åÃÊ¡£¤è¤êÀïÆ®¥â¡¼¥É¤È¤Ê¤ëº£´ü¤Î¥Á¡¼¥àÅ·É§¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Ê²½¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¿·¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¢¡ABEMA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025¡¡Âè1¡¢2²ó¤¬¸Ä¿ÍÀï¡¢Âè3²ó¤«¤éÃÄÂÎÀï¤Ë¤Ê¤êº£²ó¤¬8²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼´ý»Î7¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢2¿Í¤º¤Ä¤ò»ØÌ¾¡¢3¿Í1ÁÈ¤Î¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¡£»Ä¤ê1¥Á¡¼¥à¤Ï»ØÌ¾Ï³¤ì¤·¤¿´ý»Î¤¬3¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿3¿Í¤¬¡Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Á¡¼¥à¡×¤È¤·¤Æ»²²Ã¡¢Á´8¥Á¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Í½Áª¤Ï4¥Á¡¼¥à¤º¤Ä2¥ê¡¼¥°¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬ËÜÀï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£»î¹ç¤ÏÁ´¤Æ5ËÜÀè¼è¤Î9ËÜ¾¡Éé¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂÐ¶É¤Ï»ý¤Á»þ´Ö5Ê¬¡¢1¼ê»Ø¤¹¤´¤È¤Ë5ÉÃ²Ã»»¤Î¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥ë¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï1000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë