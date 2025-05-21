¡ÚµÌ¹â½ßÏ¢ºÜ¡ô52¡Ûµå¿³¤òÌ³¤á¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î´°Á´»î¹ç¡¡¿³È½°÷Æ±»Î¤Ç£µ²ó½ªÎ»»þ¤Ë¸ò¤ï¤·¤¿²ñÏÃ
¡ÚµÌ¹â½ß¡¡¿³´ã¡Ê£µ£²¡Ë¡Û£²£°£²£²Ç¯£´·î£±£°Æü¡¢£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥Ã¥Æ¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡£¥í¥Ã¥ÆÀèÈ¯¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¡Ö´°Á´»î¹ç¡×¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¬¥×¥íÌîµå³¦¤ÇÏÃÂê¤Î¤¹¤´¤¤Åê¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¹çÁ°¤«¤é¡Ö´°Á´»î¹ç¡×¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¾¤Î»î¹ç¤ÈÆ±ÍÍ¡¢µå¿³¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥È¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Àµ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Èº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÏÂ®¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£µå¼Á¤Ç¸À¤¦¤È¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¿¿¤óÃæ¤¯¤é¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¤Ï¡Ö¥·¥å¡¢¥·¥å¡¢¥·¥å¡¼¥Ã¡×¤ÈÀÚ¤ìÌ£È´·²¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤ë¡£ÂçÃ«Åê¼ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥º¥É¡¼¥ó¡ª¡×¤ÈÍè¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï¥¥ì¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥É¥ó¤È¤âÍè¤ë¡Ä¡£²¿¤È¤Ê¤¯¤ªÊ¬¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¤¢¤ÎÆü¤Ïº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¬Åê¤²¤ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÂÇÀþ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡££Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¤Ç¤Ï¡¢Åê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¸þ¤«¤¤É÷¤¬¿á¤¯»þ¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤¬¤è¤¯Íî¤Á¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ÎÆü¤ÏÆÈÆÃ¤ÊÉ÷¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤ò¤¹¤ë¤Ë¤ÏºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤ì¤Ð²÷Å¬¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Îµ¤¸õ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î¸åÆ£½ÙÂÀÁª¼ê¤ò£³µåÏ¢Â³¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Î¸å¤ËÆó¥´¥í¡£Â³¤¯¥Ð¥ì¥éÁª¼ê¤ò¸«Æ¨¤·¡¢¶õ¿¶¤ê¤Ç£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç°ì¥´¥í¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ£³ÈÖ¤ÎµÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¸«Æ¨¤·¡¢¶õ¿¶¤ê¡¢¶õ¿¶¤ê¤Ç£³µå»°¿¶¡£Ìµ¼ºÅÀ¤Ç½é²ó¤ÎÅêµå¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥í¥Ã¥ÆÂÇÀþ¤¬Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÀèÈ¯¡¦µÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¤«¤é¹âÉô±ÍÅÍÁª¼ê¡¢Æ£¸¶¶³ÂçÁª¼ê¤ÎÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢£´ÈÖ¡¦¥ì¥¢¡¼¥ÉÁª¼ê¤ÎÍ·¥´¥í¤Î´Ö¤Ë£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤«¤éº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤ÎÀª¤¤¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡££²²ó¤Ï¥é¥Ù¥íÁª¼ê¡¢Ê¡ÅÄ¼þÊ¿Áª¼ê¡¢À¾Â¼Î¿Áª¼ê¤«¤é£³¼ÔÏ¢Â³¤Î¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡££³²ó¤â¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏºÁª¼ê¡¢Ê¡±Ê¾©Áª¼ê¡¢µ¹ÊÝæÆÁª¼ê¤«¤éÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÂÇ¼Ô£¹¿Í¤«¤é£·Ã¥»°¿¶¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£´²ó¤Ï¸åÆ£Áª¼ê¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¥Ð¥ì¥éÁª¼ê¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ç»ÅÎ±¤á¤Æ£¹¼ÔÏ¢Â³¤ÎÃ¥»°¿¶¡£ÆüËÜµÏ¿¤ËÊÂ¤Ö¤È¡¢Â³¤¯µÈÅÄÁª¼ê¤«¤é¤â£´µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢£±£°¼ÔÏ¢Â³Ã¥»°¿¶¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡££µ²ó¤Ï¥é¥Ù¥íÁª¼ê¤ò¸«Æ¨¤·¡¢Ê¡ÅÄÁª¼ê¤ò¶õ¿¶¤ê¡¢À¾Â¼Áª¼ê¤ò¸«Æ¨¤·¤Ç»°¿¶¡££±£³¼ÔÏ¢Â³Ã¥»°¿¶¤È¤µ¤é¤ËµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢£±¡½£°¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤Þ¤Þ£µ²ó¤ò½ªÎ»¤·¡¢»î¹ç¤ÏÀ®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤Î»î¹ç¤Ç¤â£µ²ó½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿³È½°÷¤Ï¿åÊ¬Êäµë¤â·ó¤Í¤Æ°ìÅÙ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÎ¥¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¡¢¿³È½°÷Æ±»Î¤Î²ñÏÃ¤Ç¡Ö¡Êº´¡¹ÌÚ¤¬¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤«´°Á´»î¹ç¤ò¡Ë¤ä¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤ó¤Ç¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤âÆâ¿´¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢£¶²ó¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¹¶·â¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ø½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£