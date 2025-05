株式会社西武不動産プロパティマネジメントが運営する東京ガーデンテラス紀尾井町では、2025年5月9日から31日(土)まで「KIOI ROSE WEEK 2025」を開催。本イベントは、2017年に初開催されて以降、毎年恒例となっており(2020年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で開催されず)、今年で8回目の開催となる。2025年もテーマは「バラでつながる街、紀尾井町」。会場である「赤坂プリンス クラシックハウス」横のローズガーデンでは、約90品種・600株の春バラが彩りと香りで来場者を出迎える。

2025年5月9日から31日(土)まで開催される「KIOI ROSE WEEK 2025」

【写真】王道品種「アンジェラ」

香りのよいバラ「ボレロ」

青バラ「ブルームーンストーン」

KIOI ROSE MARCHE

3階:アンティキ・サポーリ/スーペルバッコの「ミニローズパフェ」(300円)

4階:ラ・プレシューズの「ローズショコラブラン」(テイクアウト745円・イートイン759円)

2階:野田焼売店の「ローズカクテル」(980円)

4階:ベンジャミン ステーキハウスの「Rosalita」(1650円・サービス料込)、「Virgin Rosalita」(1100円・サービス料込)

2階:米幸「サーモンといくらの親子重」(2500円)

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町36階 All-Day Dining OASIS GARDENの「Precious Bouquet Parfait」(3200円〜・サービス料15%別)

元木はるみさん

道恵さん

玉置一裕さん

KIOI ROSE EXHIBITION

篠原ともえさん

押し花レター

出演:大塚雄一さん(アコーディオン)、鈴木睦美さん(バイオリン)

バラを使ったワークショップ

インスタグラムキャンペーン

会期中は、バラの香りを楽しめるオリジナルカクテルや、バラをモチーフにしたデザートなどのグルメメニューが登場する。また、2020年の開催を想定して書き下ろされた「KIOI ROSE ESSAY」が、形を変えて再登場。TOKYO FMの人気ラジオ番組「東京プラネタリー☆カフェ」の協力のもと、番組パーソナリティーの篠原ともえさんが、4人の人気作家・エッセイストによるバラをテーマとした書き下ろしエッセイを朗読。来場者限定で音声データを聴取できる。さらに、5月16日〜18日および23日(金)〜25日(日)の6日間限定、かつ11時〜15時の時間限定で、移動式ワゴン「KIOI ROSE MARCHE」でバラの切り花や苗を販売。大切な人への贈り物や自宅でもバラを楽しむことができる。そのほかにも、園内ではバラにまつわるさまざまな企画が用意されている。■「KIOI ROSE WEEK 2025」イベント概要■都会の中心でバラが織り成す美しい世界「ROSE GARDEN at The Classic House」赤坂プリンス クラシックハウスを取り囲むバラ園(ROSE GARDEN)には、王道の品種から、香りのよいバラ、青いバラなどの珍しい品種まで約90品種・600株のバラが開花し、都会とは思えない豊かな自然美を演出する。■自宅にも小さなバラ園を「KIOI ROSE MARCHE」5月16日〜18日と23日(金)〜25日(日)の6日間限定で、バラの切り花と苗の販売を行う移動式ワゴン「KIOI ROSE MARCHE」が登場。ミニバラの鉢やバラのブーケ、アレンジメントや切り花など販売予定。・日時:5月16日〜18日、23日(金)〜25日(日)・時間:11時〜15時・場所:紀尾井テラス4階「水の広場」※ROSE GARDEN横■バラをイメージした期間限定メニューの数々「KIOI ROSE MENU」イベント期間中、施設内の各店舗ではバラをイメージしたさまざまなメニューや、期間限定メニューが展開される。華やかな色、芳じゅんな香り、そして上品な味わいといったバラの魅力を、五感で堪能できる。期間限定メニューの一例バラをイメージした「ミニローズパフェ」(300円)は、日によって変わる季節のフルーツなどを使用した、甘くて冷たいデザート。ランチタイム数量限定。ホワイトチョコのムースの中にローズ、フランボワーズ、ライチのピューレを使用したジュレを閉じ込めた「ローズショコラブラン」(テイクアウト745円・イートイン759円)は、ランチタイム数量限定で売り切れ次第終了。※販売期間:〜5月31日(土)ローズシロップを使った華やかな「ローズカクテル」(980円)は、グラス3杯分なのでシェアにぴったり。「エルダーフラワー」を使ったリキュールを使用している「Rosalita」(1650円・サービス料込)、「Virgin Rosalita」(1100円・サービス料込)は、バラを州花とするニューヨークに本拠地を置くベンジャミンステーキハウスが提供するバラのカクテル。富士山の恵みを受けて育った「富士山サーモン」を使った「サーモンといくらの親子重」(2500円)は限定5食、期間中のディナータイムのみ提供される。大切な人に贈る、感謝と尊敬の気持ちを束ねたブーケのようなパフェ「Precious Bouquet Parfait」(3200円〜・サービス料15%別)は、母の日など大切な人や家族に感謝を伝えるスイーツとしてもおすすめ。販売期間は6月30日(月)まで。■バラのある暮らしを存分に楽しむためのトークセッション「KIOI ROSE SESSION」バラを身近に育て、そのバラを使って暮らしのなかでさまざまに楽しむ、香りを楽しむ、アレンジする、バラの香りを使った菓子を作る、そして絵に描くなど、バラのある暮らしのエキスパートがその楽しみ方を語る。後半は、古今の銘花から新しいバラまでが咲くKIOI ROSE GARDEN。実際に咲く花を見て解説する。・日時:5月27日(火)13時30分〜15時30分(開場13時)・場所:赤坂プリンス クラシックハウス・出演:元木はるみさん(日本ローズライフコーディネーター協会代表)、道恵さん(ボタニカルアーティスト)、玉置一裕さん(「New Roses」編集長)・参加費:8500円/SEIBU PRINCE CLUB 会員8000円・申し込み:事前予約制■バラをテーマにしたリバイバルアート展「KIOI ROSE EXHIBITION」2021年〜2024年に展示し、好評をだった「バラ」をテーマにしたアート展。特に人気だった作品をリバイバル。AR(拡張現実)機能を活用した体験型展示も登場する。・場所:紀尾井テラス4階「水の広場」(野外展)ほか、ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町36階■篠原ともえさんによる「バラ」をテーマにしたオリジナルエッセイの朗読「KIOI ROSE ESSAY」TOKYO FMの人気ラジオ番組「東京プラネタリー☆カフェ」協力の元、同番組のパーソナリティーであり、デザイナー/アーティストの篠原ともえさんが、ジェーン・スーさん、松田青子さん、穂村弘さん、犬山紙子さん4人の人気作家・エッセイストがKIOI ROSE WEEKのために書き下ろした「バラ」のエッセイを朗読。KIOI ROSE EXHIBITIONの一角に設置したKIOI ROSE ESSAYのパネル内にあるQRを読み取ると、1作品あたり約1分程度の音声データを聴取可能。■そのほかのイベントが盛り沢山!■押し花ポストカードワークショップ Supported by 麴町郵便局東京ガーデンテラス紀尾井町に咲く花びらをはがきに貼り付けて、「押し花レター」を作るワークショップ。・日時:5月25日(日) 11時〜・場所:紀尾井テラス2階 紀尾井プラザ(「成城石井」前)・申し込み:無料・予約不要(先着順)■KIOI ROSE GARDEN ミニコンサートアコーディオンの優しい音色とヴァイオリンの優雅な響きによって、バラにちなんだ楽曲が披露される。・日時:5月25日(日)13時〜13時30分/14時30分〜15時・場所:紀尾井テラス4階 水の広場(雨天時は2階紀尾井プラザ)・申し込み:予約不要・観覧無料(立見)・出演:大塚雄一さん(アコーディオン)、鈴木睦美さん(バイオリン)・演奏予定曲:The Rose/Bette Midler、La vie en rose/Edith Piafほか■KIOI FLOWER SALON by レ ミルフォイユ ドゥ リベルテバラや小花を使い、リース型の吸水性スポンジにアレンジメントを行うワークショップ。フレッシュなみずみずしいリースを作る。・日時:5月28日(水)11時〜12時/13時〜14時・場所:紀尾井テラス2階 紀尾井プラザ(「成城石井」前)・申し込み:事前予約制・6600円/SEIBU PRINCE CLUB会員6000円■インスタグラムキャンペーン「東京ガーデンテラス紀尾井町のバラ」をテーマに撮影した写真を、所定のハッシュタグを付けてInstagramへ投稿する形式のキャンペーン。入選作品にはプレゼントが送られる。応募方法:公式インスタグラムをフォロー&所定のハッシュタグを付けて投稿・期間:5月9日〜31日(土)23時59分の投稿まで・ハッシュタグ:#KIOI_ROSEWEEK #東京ガーデンテラス紀尾井町東京ガーデンテラス紀尾井町では、千代田区・紀尾井町エリアで実施するタウンマネジメントプログラムの一環として、今後も地域との連携を深めながら、地域交流の拠点として街の魅力を発信し続けていく方針だ。春のひとときを彩る特別なバラの祭典「KIOI ROSE WEEK 2025」。美しく咲き誇るバラの数々は、日常をほんの少し贅沢に、心にゆとりを与えてくれる。ときめく出合いを求めて、紀尾井町のローズガーデンに足を運んでみてはいかがだろうか。※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。