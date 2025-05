BIGLOBEは、2025年5月21日より、接続サービスを新規でお申し込みの方を対象に、パソコンやスマホのお困りごとを解決する「BIGLOBEお助けサポート」を、新たにデータ復旧をセットにした「BIGLOBEお助けサポート+」として提供します(注1)。

BIGLOBE「お助けサポート」

BIGLOBEは、2025年5月21日より、接続サービスを新規でお申し込みの方を対象に、パソコンやスマホのお困りごとを解決する「BIGLOBEお助けサポート」を、新たにデータ復旧をセットにした「BIGLOBEお助けサポート+」として提供!

「BIGLOBEお助けサポート+」は、パソコンやスマホのお困りごとを気軽に電話で相談できる「電話サポート(注2)」とパソコンやスマホ・SDカードなどが壊れた時にデータを復旧できるサービス(注3)をセットにしたものです。

パソコンやスマホなどのデジタルデバイスは、日常生活において不可欠な存在となっています。

しかしその一方で、操作方法が分からない、インターネットに繋がらないといったお困りごとやトラブルに直面することも多いかと思います。

さらに約60%程度のお客さま(注4)が、誤消去やデバイス故障などによる予期せぬデータ消失を経験されています(参考)。

このようなときに「BIGLOBEお助けサポート+」を利用すると、日々のデバイスやインターネット利用における疑問やお困りごとの解決に加え、万が一のデータ消失時にも専門業者にて(注5)データの復旧作業を無償で行えます(注3)(注6)。

「BIGLOBEお助けサポート+」の主な特長

■電話サポート:

お客さまのお困りごとのお電話に、テクニカルスタッフが何回でもお助けします。

パソコン・スマホの基本的な操作方法はもちろん、インターネットの接続設定やメール設定、Microsoft Officeソフトの操作方法までも幅広く対応しています。

また、お問い合わせいただく際はリモートサポートで画面を共有しながらの案内もできますので、初心者でも安心して利用できます。

【電話サポートイメージ】BIGLOBEお助けサポート+

多種多様なご相談に対応しており、お客さまのインターネットライフをお助けします。

<こんなお困りごとに対応(一例)>

・インターネットの初期設定がうまくできない

・Wi-Fiの接続設定がうまくできない

・パソコンの配線方法や利用方法がわからない

・パソコン付属ソフトのインストール/アンインストール方法がわからない

・データの取り込み/書き出しがうまくできない

・スマホの基本設定(電話帳、Wi-Fi、セキュリティ設定など)がわからない

・Microsoft OfficeのExcelやWordの操作方法がわからない

・アプリのインストール方法がわからない

・Microsoft Outlookなど、メールの送受信の設定がわからない

■データ復旧:

データ消失時に、年2台まで、データ復旧作業を実施できます。

10万円以上かかるような重度なデータ消失(注7)も、復旧費用は0円(注3)です。

・データ復旧対象機器一覧

ノートパソコン/デスクトップパソコン/スマートフォン/

フィーチャーフォン/外付けハードディスク/SDカード/microSDカード/

USBメモリー/デジタルカメラ/ビデオカメラ/CD/DVD/BD

※インターネットに接続していない機器も対象となります。

・データ復旧の対象事例について

論理障害:機器は破損していないが、データ自体が壊れている状態

<事例> 誤って消去してしまった・初期化した・

エラーがでてファイルが開けない等

物理障害:機器が破損してしまい、物理的にデータ読み込めない状態

<事例> 落としてしまい電源が入らない・水没してしまった等

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post パソコンやスマホのお困りごとを解決!BIGLOBE「お助けサポート」 appeared first on Dtimes.