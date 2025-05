プレイするゲームのジャンルや好みに応じて最適な操作スタイルを選べる！PowerA(TM)「有線コントローラー」3商品

アコ・ブランズ・ジャパンは、アメリカのゲーミングアクセサリーブランド「PowerA(TM)」(パワーエー)から、新たに3つの新商品を2025年5月23日に発売します。

PowerA(TM)「有線コントローラー」3商品

アコ・ブランズ・ジャパンは、アメリカのゲーミングアクセサリーブランド「PowerA(TM)」(パワーエー)から、新たに3つの新商品を2025年5月23日に発売!

今回、特に注目すべきは、Xboxライセンス商品では初めてアナログスティックを左右対称に配置した「シンメトリック有線コントローラー for Xbox Series X|S - ブルー」です。

新たなスティック配置により、ゲームのジャンルや好みに応じて最適な操作スタイルを選ぶことが可能となります。

そして高さ調整機能付きアナログスティックとホールエフェクトセンサー搭載により、さらに高い操作性と耐久性を実現した「アドバンテージプラス有線コントローラー for Xbox Series X|S - ブラック」、加えてフォートナイトデザインを施した「アドバンテージ有線コントローラー for Xbox Series X|S - フォートナイトグロー」が登場します。

これらの新製品は、XboxだけでなくPCゲームにも対応し、ゲーム体験を一新するパフォーマンスとスタイルを提供します。

■新商品

【シンメトリック有線コントローラー for Xbox Series X|S - ブルー】

シンメトリック有線コントローラー for Xbox Series X|Sは、親しみのあるXboxの人間工学に基づいた形状はそのままに、アナログスティックをシンメトリー(左右対称)に配置。

プレイするゲームのジャンルや好みに応じて最適な操作スタイルを選べます。

軽量かつ快適な設計で、長時間のゲームプレイにも最適です。

さらに、二重振動機能と没入感を高めるインパルストリガー*、高精度のアナログスティック、摩擦防止リング、3.5mmオーディオジャック、そしてUSB-C(R) ケーブル(3m)が付属。

Windows 10/11にも対応しており、PCゲームでも優れたパフォーマンスを発揮します。

商品画像(シンメトリック) - 表

商品画像(シンメトリック) - 裏

サイズ:W106×H65×D167 (mm)

質量 :197g

適合性:Xbox Series X|S, Xbox One, Windows

【アドバンテージプラス有線コントローラー for Xbox Series X|S - ブラック】

ひねるだけで簡単に3段階の高さ調整が可能なアナログスティック搭載。

また、アナログスティックに内蔵されたホールエフェクトモジュールが、よりプロレベルの操作感を提供し、精度と耐久性をサポートします。

そして、マッピング可能なアドバンスドゲーミングボタン、二重振動機能など、Xboxコントローラーに期待されるすべての機能を備えています。

快適なプレイを可能にするUSB-Cケーブル(3m)が付属しており、長時間のゲームプレイも快適に楽しめます。

有線接続により入力遅延を最小限に抑え、バッテリー充電も不要です。

Windows 10/11にも対応。

商品画像(アドバンテージプラス) - 表

商品画像(アドバンテージプラス) - 裏

サイズ:W107×H65×D155.90 (mm)

質量 :290g

適合性:Xbox Series X|S, Xbox One, Windows

【アドバンテージ有線コントローラー for Xbox Series X|S - フォートナイトグロー】

暗闇で光る蓄光とブラック/UVライトの下でネオンカラーに発光する2種類の発光を特徴としており、バーチャルアイテムコード、ムーンバウンス(エモート)が付属。

プレイ中でも即座に割り当て変更が可能な2つのアドバンスドゲーミングボタンと、トリガーの押し込み具合を調整できる3段階トリガーロックを搭載。

さらに、二重振動機能、高精度のアナログスティック、滑らかな操作を実現する摩擦防止リング、そして軽量で快適な人間工学に基づいたデザインなど、優れた操作性を支える機能を多数搭載。

付属のUSB-Cケーブル(3m)で、離れた場所からでも快適にプレイ可能。

有線接続により入力遅延を最小限に抑え、バッテリーの充電も不要です。

Windows 10/11にも対応。

商品画像(フォートナイトグロー) - 表

商品画像(フォートナイトグロー) - 裏

バーチャルアイテム用コード『ムーンバウンス(エモート)』

サイズ:W107×H65×D155.90 (mm)

質量 :290g

適合性:Xbox Series X|S, Xbox One, Windows

■国内正規品限定保証:2年保証

■価格※いずれもオープンプライス

品番 :XBGP0440-01

商品名 :シンメトリック有線コントローラー

for Xbox Series X|S - ブルー

市場想定価格(税込):6,200円

発売日 :5月23日

品番 :XBGP0439-01

商品名 :アドバンテージプラス有線コントローラー

for Xbox Series X|S - ブラック

市場想定価格(税込):7,400円

発売日 :5月23日

品番 :XBGP0438-01

商品名 :アドバンテージ有線コントローラー

for Xbox Series X|S - フォートナイトグロー

市場想定価格(税込):7,700円

発売日 :5月23日

■取扱い販売店(50音順)

Amazonなど

※各店舗及びオンラインショップにて5月21日より先行予約販売を行います。

(C) 2025, Epic Games, Inc.、FortniteおよびFortniteロゴは、米国およびその他の国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post プレイするゲームのジャンルや好みに応じて最適な操作スタイルを選べる!PowerA(TM)「有線コントローラー」3商品 appeared first on Dtimes.