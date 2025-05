スターバックスにて「HOTEL STARBUCKS」をテーマに開催される「サマーシーズン」の第2弾。

第2弾に登場するのは、アジアンリゾートホテルのプールサイドで提供されるような異国情緒漂う、「リゾートフラペチーノ」の「オリエンタル マンゴー & ティー フラペチーノ」です☆

スターバックス「オリエンタル マンゴー & ティー フラペチーノ」

価格:持帰り 707円(税込)/店内利用 720円(税込)

サイズ:TALLサイズのみ

販売期間:2025年5月28日(水)〜2025年7月8日(火)予定

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

販売店舗:店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

スターバックスにて、2025年5月28日よりサマーシーズン第2弾をスタート。

2025年に実施されているサマーシーズンのテーマは「HOTEL STARBUCKS」です。

忙しい日々や暑い夏に、特別なホテルで過ごすような非日常空間で、“心を解き放つ贅沢なひととき”が提供されます。

第2弾に登場するのは、アジアンリゾートホテルのプールサイドで提供されるような異国情緒漂う「オリエンタル マンゴー & ティー フラペチーノ」

ジューシーなマンゴーの味わいとともに、まるでリゾート地で羽を伸ばしてリラックスしているような贅沢気分が楽しめます。

濃厚な味わいのマンゴー果肉を使用し、一口目からジューシーなマンゴー果肉を存分に楽しめる一杯です。

ボディは、ふんわりとジャスミンの香り漂うジャスミンティーとソイミルクを合わせ、ジャスミンティーの気品溢れる香りの中に、ソイミルクの自然な甘さが重なったすっきりとした味わい。

仕上げにはホイップクリームの上に濃厚な味わいのマンゴーソースがトッピングされます。

太陽の光をたっぷり浴びた芳醇なマンゴー果肉に、優しい甘さのソイミルク、ジャスミンの優雅な香りがふわっと広がり、まるでアジアンリゾートにエスケープさせてくれるようなひとときが楽しめるフラペチーノです☆

※ソイミルク(調整豆乳)を使用しています。ソイミルクは牛乳や乳飲料ではありませんが、本商品には乳成分を含みます

チラックス ソーダ マンゴー

サイズ・価格:

・Tallサイズ 持帰り 579円(税込)/店内利用 590円(税込)

・Grandeサイズ 持帰り 624円(税込)/店内利用 635円(税込)

販売期間:2025年5月28日(水)〜2025年7月8日(火)予定

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

フルーツの贅沢感とシトラスの香りがひろがる“香るソーダ”「チラックス ソーダ」よりマンゴーを合わせた新フレーバー「チラックス ソーダ マンゴー」が登場。

『チラックス ソーダ』は、「香るソーダで、キモチ軽く。」というコンセプトのもとに誕生した、スターバックスの新しいビバレッジです。

Chill & Relaxの名のとおり、ゆったりと気分をほどきながら、爽快な炭酸と香り高いフルーツの組み合わせが楽しめます。

第2弾として登場する、濃厚な味わいのマンゴー果肉とシトラスの香り漂うシュワっと弾ける炭酸を合わせた「チラックス ソーダ マンゴー」

芳醇な甘みのマンゴー果肉に、レモン、ライム、グレープフルーツ、ミントなど10種類以上の香りを絶妙にブレンドしたグリーンシトラスフレーバーシロップと炭酸が合わせてあります。

ひと口飲むたびに、マンゴー果肉のフレッシュな甘さとシトラスの香りがふわっと口に広がり、しゅわしゅわっと心地よい炭酸が心まで解きほぐしてくれる、これからの季節にぴったりの一杯です☆

ソーダ部分をティーに変更してよりすっきりとした味わいが楽しめるティーカスタマイズも登場

「チラックス ソーダ マンゴー」と「チラックス ソーダ ゆずシトラス」のソーダ部分をブラックティーもしくはパッションティーのどちらかに無料でカスタマイズ可能。

フルーツ果肉の濃厚な甘みはそのままに、ティーを合わせることで、炭酸とはまた異なるすっきりとした後味を感じられる一杯です。

1日の終わりに、静かに自分と向き合うひとときなど、その日の気分に合わせて、想い想いの一杯が楽しめます。

アジアンリゾートの世界に没入する音楽を楽しめるSpotifyプレイリストを特設サイトにて公開

特設サイト:https://www.starbucks.co.jp/hotelstarbucks

公開日:2025年5月28日

第1弾にオープンした「HOTEL STARBUCKS」の世界をより深く楽しめる特設サイトも第2弾に進化してオープン。

サイトでは、「HOTEL STARBUCKS」のアジアンリゾートのような空間に没入できるさまざまな仕掛けが用意されています。

異国情緒漂うリゾートを感じさせるバーチャルポストカードや、スターバックスが初めてSpotifyの公式アカウントから音楽プレイリストを公開。

プレイリストとともに、日常から離れて自分だけの世界に没入するリラックスタイムが楽しめます。

ごろごろとした食感とジューシーなマンゴー果肉を存分に味わえる、まるでアジアンリゾート気分を味わえるビバレッジ。

スターバックスの「オリエンタル マンゴー & ティー フラペチーノ」は、2025年5月28日より販売開始です☆

