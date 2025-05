Googleが年次開発者イベント「Google I/O 2025」で、Google Geminiが使えるサブスクリプションサービスの新たなプランとして、月額249.99ドル(約3万6000円)の「Google AI Ultra」を発表しました。まずはアメリカで提供され、近日中に他の国・地域でも提供されます。Google announces AI Ultra subscription plan

Googleはまずはアメリカで提供され、近日中に他の国・地域でも提供されます。Google announces AI Ultra subscription plan

GeminiGoogle AI Ultraiでは、Deep Researchの使用制限が最も緩く、Veo 2による動画生成、Veo 3モデルへの早期アクセスが可能になります。コーディングや学術研究、クリエイティブな取り組みのために設計されているとのことで、2025年6月中には、Gemini 2.5 Proの強化された推論モードである「Deep Think」にもアクセスできるようになるとのこと。・FlowGoogle AI UltraでGoogle I/O 2025で発表されたAI映画制作ツール「Flow」にアクセス可能になります。1080pの動画生成、高度なカメラコントロール、Veo 3への早期アクセスにより、Flowを最大限利用できるようになるとのこと。・Whisk「Whisk」は画像をプロンプトとして使用してアイデアを視覚化してくれるツールです。Google AI Ultraでは、Veo 2で生成された動画をショート動画に変換できる「Whisk Animate」を最大限に活用できます。Googleが複数画像をミックスして新しいイメージを生み出す画像生成AI「Whisk」を日本含む100カ国以上で利用可能に、モデル・背景・スタイルの3つを画像orテキストで入力するとImagen 3がフュージョンしてくれる - GIGAZINE・Notebook LMNotebook LMについては2025年後半に、最も緩い使用制限と強化されたモデル機能がGoogle AI Ultraに提供されるとのこと。・GeminiのGoogleサービスへの応用Gmail、Googleドキュメント、Google ChromeからGoogle Geminiに直接アクセスして利用できるようになるとのこと。日々のタスクをこなせるようになるほか、Chrome上に表示したページの内容を認識してタスクに反映させることも可能になるそうです。・Project MarinerProject Marinerは開発中のAIエージェントで、情報の検索から予約、必需品の購入まで、1つのダッシュボードから管理しながら最大10個のタスクを実行させられます。・YouTube PremiumYouTubeの有料プランであるYouTube Premiumが利用可能になります。これにより、YouTubeを広告なしで視聴したり、オフライン再生やバックグラウンド再生を利用したり、YouTube Musicを広告なしで聞いたりすることができるようになります。・30TBのストレージGoogleフォト、Gmail、Googleドライブなど、Googleサービスで利用できるストレージ容量が30TB提供されます。従来の有料版Google AIは「Google AI Pro」と名付けられるとのこと。Google AI Ultraはまずアメリカで提供され、その後他の国や地域でも利用できるようになります。Google AI Ultraの月額登録料は249.99ドルですが、初回利用時は最初の3カ月間だけは50%オフの124.99ドル(約1万8000円)に割り引かれます。また、学生限定でGoogle AI Proを1年間無料でアクセスできるサービスがアメリカだけではなく、日本・ブラジル・インドネシア・イギリスでも提供されることも発表されています。