¡Ú¥ª¡¼¥¯¥¹¡Û¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¤Ï¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤òÇØ¤ËºäÏ©¤Ç£µ£²ÉÃ£²¡¡°È¾å¡Ö´°àú¤ÊÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡£Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¡×
¢¡Âè£¸£¶²ó¥ª¡¼¥¯¥¹¡¦£Ç£±¡Ê£µ·î£²£µÆü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£µ·î£²£±Æü¡¢Èþ±º¥È¥ì¥»¥ó
¡¡ºù²Ö¾ÞÇÏ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¿¹°ìÀ¿±¹¼Ë¡¢Éã¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¡¼¥º¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤òÇØ¤ËÈþ±º¡¦ºäÏ©¤Ç£³Æ¬Ê»¤»¡£¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÆ°¤¤Ç£µ£²ÉÃ£²¡½£±£²ÉÃ£±¤Î¹¥»þ·×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Æâ¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ê£³ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ë¤ËÈ¾ÇÏ¿È¡¢³°¥µ¥Õ¥é¥ó¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ê£´ºÐ£²¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤Ë£±ÇÏ¿ÈÀèÃå¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥¤¡¼¥ó£Ã°ÊÍè¤Î¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤ë°È¾å¤Ï¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç´°àú¤ÊÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤ÊÌÆÇÏ¤ÇµÓ¤¬Ä¹¤¯¡¢Ä·¤Ó¤¬Âç¤¤¤¡£¥Ï¥ß¤ò¤è¤¯¼è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤«¤é¤è¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÇÏ¤Î¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¡££²´§¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡£º£²ó¤Ï£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤À¤±¤É¡¢Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤«¤éÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£