Bfullは、「氷上のプリンセス 澄氷 世那(すみひ せな) 塗装済み完成品フィギュア」2種を12月末に発売する。価格は1/4スケールが36,080円、1/6スケールが21,780円。予約期間は5月20日16時から8月5日23時59分までとなっている。

同社フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」よりオリジナルフィギュア「氷上のプリンセス 澄氷 世那」が登場。しなやかに伸びた手足と、軽やかなステップが奏でる優雅なライン、その瞬間を閉じ込めた造形美が、今にも滑り出しそうな躍動感を生み出している。

また、異なる質感の布を重ねたような衣装表現が、美しいボディラインを引き立たせている。

商品情報

・「氷上のプリンセス 澄氷 世那 1/4スケール塗装済み完成品フィギュア」

スケール:1/4スケール 全高 約363mm(台座含まず)

価格:36,080円

・「氷上のプリンセス 澄氷 世那 1/6スケール塗装済み完成品フィギュア」

スケール :1/6スケール 全高 約255mm(台座含まず)

価格:21,780円

仕様:PMMA,PUresin製塗装済み完成品

予約期間:5月20日(火)16時~8月5日(火)23時59分

発売月:12月末発売予定

取扱:Bfullオンラインショップ、各通販サイト、各小売店にて

【1/4スケール】公式オンラインショップのページ

【1/6スケール】公式オンラインショップのページ

