É¹Àî¤¤è¤· ·î1¥Ú¡¼¥¹¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤È¤Ï¡©¡ÖÀ±¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¡×
¼Ä¸¶¤È¤â¤¨¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÅìµþ¥×¥é¥Í¥¿¥ê¡¼¡ù¥«¥Õ¥§¡×¡ÊËè½µÅÚÍË20:30¡Á20:55¡Ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢À±¤ä±§Ãè¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢Ìë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤¿¤¤¡Ö¥¹¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡ÜKIINA.¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤ÎÌÏÍÍ¤ò¾Ò²ð¡£É¹Àî¤µ¤ó¤Î¡È°õ¾ÝÅª¤ÊÀ±¶õ¤Î»×¤¤½Ð¡É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1977Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤ÎÉ¹Àî¤µ¤ó¡£2000Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÈ¢º¬È¬Î¤¤ÎÈ¾¼¡Ïº¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£100ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ë¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¤·¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡Ö¤¤è¤·¤Î¥º¥ó¥É¥³Àá¡×¡ÖÇò±À¤Î¾ë¡×¡Ö°ì·õ¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢±é²Î°Ê³°¤Î²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¡£2023Ç¯1·î¤«¤é²Î¼ê³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1Ç¯8¥õ·î¤Î½¼ÅÅ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯²Æ¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡È·î¤Î¸÷¡É¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¡Ä
¼Ä¸¶¡§Kii ¤Á¤ã¤ó¤Ë¡ÈÀ±¡É¡È±§Ãè¡É¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
É¹Àî¡§À±¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À±¤ò¸«¤ë¤È¡È±§Ãè¤Î¤Ê¤«¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÅÔ²ñ¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÀ±¤¬¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤ÇÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡È¼«Ê¬¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ´¶Æ°¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃÏµå¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¿Í´Ö¤Ã¤Æ¡¢¹¤¤±§Ãè¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¿Ð¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¼«Ê¬¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÇº¤ß¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª ¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢À±¤ò¸«¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼Ä¸¶¡§À±¶õ¤Ë¿´¤¬µß¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢Kii ¤Á¤ã¤ó²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤ÈË¾±ó¶À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
É¹Àî¡§¤½¤Î¤È¤¤â¡¢¤È¤â¤¨¤Á¤ã¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¡©
¼Ä¸¶¡§À±ºÂ²òÀâ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÀ±¤Ï¤³¤¦¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÄ¯¤á¤¿¤³¤È¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤ë¡ª
É¹Àî¡§¤½¤¦¤½¤¦¡ª
¼Ä¸¶¡§¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤Ê¤«¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿À±¶õ¤Ï¡©
É¹Àî¡§¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¸«¤¿·î¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç·î¤¬³¤¤Î¾å¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î·î¤Î¸÷¤¬Æ»¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡È¤½¤³¤òÊâ¤¤¤Æ·î¤Þ¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡£
¼Ä¸¶¡§ÁÇÅ¨¡ª
É¹Àî¡§¤À¤«¤é¡È¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Â¿Ê¬¥Ð¥Á¥ã¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼Ä¸¶¡§·î¸÷¤ÎÆ»Êâ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Í¡£
¢¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¼«Á³¤ò´®Ç½
¼Ä¸¶¡§Kii ¤Á¤ã¤ó¤Ï2023Ç¯1·î¤«¤éÌó1Ç¯8¥õ·î¤Î¤¢¤¤¤À²Î¼ê³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á2¥õ·î´Ö¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤¤¤À¤Ï¿´¤¬²òÊü¤µ¤ì¤Æ¡¢¼«Á³¤â³Ú¤·¤á¤¿´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¡£
É¹Àî¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊµÙ»ßÁ°¤Ï¡Ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¤Î¤ËÀº°ìÇÕ¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½À±¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¾Íµ¤¬¼ã¤¤º¢¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤Õ¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¡¢Æ°Êª¤È²á¤´¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿´¤Î±ÉÍÜ¤ò¤â¤é¤¨¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¡È¼«Ê¬¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡É¡È1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ä¸¶¡§ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÎ¸³¤À¤Ê¤¡¡ÄÆüËÜ¤À¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÀ±¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
É¹Àî¡§·î¤Ë1²ó¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎÈ¬³¹¡Ê¤ä¤Á¤Þ¤¿¡Ë¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢Åìµþ¥É¡¼¥àÌó70¸ÄÊ¬¤ÎÉßÃÏ¤Ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÇñ¤Þ¤ì¤ë»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤´ÈÓ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡¢È¬³¹¤Î¶õ¤¬ºÇ¹â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª À±¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¡£
¼Ä¸¶¡§¤½¤ì¤ÏKii ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤Í¡£
É¹Àî¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÈ¬³¹¤Î¶õ¤ò¡ËË¾±ó¶À¤Ç¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¼Ä¸¶¡§¤¸¤ã¤¢º£ÅÙ¡¢Kii ¤Á¤ã¤ó²È¤Ë½¸¹ç¡ª
É¹Àî¡§½¸¹ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡ª
¡ö
É¹Àî¤µ¤ó¥²¥¹¥È²ó2½µÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12581²Î¼ê³èÆ°ºÆ³«¸å¡¢½é¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖParty of Monsters¡×¡ÊÉ¹Àî¤¤è¤· with t.komuro¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Åìµþ¥×¥é¥Í¥¿¥ê¡¼¡ù¥«¥Õ¥§
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 20¡§30¡Á20¡§55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¼Ä¸¶¤È¤â¤¨
5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡ÜKIINA.¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤ÎÌÏÍÍ¤ò¾Ò²ð¡£É¹Àî¤µ¤ó¤Î¡È°õ¾ÝÅª¤ÊÀ±¶õ¤Î»×¤¤½Ð¡É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
É¹Àî¤¤è¤·¡ÜKIINA.¤µ¤ó¡¢¼Ä¸¶¤È¤â¤¨
1977Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤ÎÉ¹Àî¤µ¤ó¡£2000Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÈ¢º¬È¬Î¤¤ÎÈ¾¼¡Ïº¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£100ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ë¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¤·¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡Ö¤¤è¤·¤Î¥º¥ó¥É¥³Àá¡×¡ÖÇò±À¤Î¾ë¡×¡Ö°ì·õ¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢±é²Î°Ê³°¤Î²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¡£2023Ç¯1·î¤«¤é²Î¼ê³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1Ç¯8¥õ·î¤Î½¼ÅÅ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯²Æ¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡È·î¤Î¸÷¡É¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¡Ä
¼Ä¸¶¡§Kii ¤Á¤ã¤ó¤Ë¡ÈÀ±¡É¡È±§Ãè¡É¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
É¹Àî¡§À±¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À±¤ò¸«¤ë¤È¡È±§Ãè¤Î¤Ê¤«¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÅÔ²ñ¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÀ±¤¬¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤ÇÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡È¼«Ê¬¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ´¶Æ°¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃÏµå¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¿Í´Ö¤Ã¤Æ¡¢¹¤¤±§Ãè¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¿Ð¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¼«Ê¬¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÇº¤ß¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª ¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢À±¤ò¸«¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼Ä¸¶¡§À±¶õ¤Ë¿´¤¬µß¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢Kii ¤Á¤ã¤ó²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤ÈË¾±ó¶À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
É¹Àî¡§¤½¤Î¤È¤¤â¡¢¤È¤â¤¨¤Á¤ã¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¡©
¼Ä¸¶¡§À±ºÂ²òÀâ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÀ±¤Ï¤³¤¦¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÄ¯¤á¤¿¤³¤È¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤ë¡ª
É¹Àî¡§¤½¤¦¤½¤¦¡ª
¼Ä¸¶¡§¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤Ê¤«¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿À±¶õ¤Ï¡©
É¹Àî¡§¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¸«¤¿·î¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç·î¤¬³¤¤Î¾å¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î·î¤Î¸÷¤¬Æ»¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡È¤½¤³¤òÊâ¤¤¤Æ·î¤Þ¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡£
¼Ä¸¶¡§ÁÇÅ¨¡ª
É¹Àî¡§¤À¤«¤é¡È¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Â¿Ê¬¥Ð¥Á¥ã¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼Ä¸¶¡§·î¸÷¤ÎÆ»Êâ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Í¡£
¢¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¼«Á³¤ò´®Ç½
¼Ä¸¶¡§Kii ¤Á¤ã¤ó¤Ï2023Ç¯1·î¤«¤éÌó1Ç¯8¥õ·î¤Î¤¢¤¤¤À²Î¼ê³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á2¥õ·î´Ö¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤¤¤À¤Ï¿´¤¬²òÊü¤µ¤ì¤Æ¡¢¼«Á³¤â³Ú¤·¤á¤¿´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¡£
É¹Àî¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊµÙ»ßÁ°¤Ï¡Ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¤Î¤ËÀº°ìÇÕ¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½À±¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¾Íµ¤¬¼ã¤¤º¢¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤Õ¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¡¢Æ°Êª¤È²á¤´¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿´¤Î±ÉÍÜ¤ò¤â¤é¤¨¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¡È¼«Ê¬¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡É¡È1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ä¸¶¡§ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÎ¸³¤À¤Ê¤¡¡ÄÆüËÜ¤À¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÀ±¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
É¹Àî¡§·î¤Ë1²ó¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎÈ¬³¹¡Ê¤ä¤Á¤Þ¤¿¡Ë¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢Åìµþ¥É¡¼¥àÌó70¸ÄÊ¬¤ÎÉßÃÏ¤Ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÇñ¤Þ¤ì¤ë»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤´ÈÓ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡¢È¬³¹¤Î¶õ¤¬ºÇ¹â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª À±¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¡£
¼Ä¸¶¡§¤½¤ì¤ÏKii ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤Í¡£
É¹Àî¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÈ¬³¹¤Î¶õ¤ò¡ËË¾±ó¶À¤Ç¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¼Ä¸¶¡§¤¸¤ã¤¢º£ÅÙ¡¢Kii ¤Á¤ã¤ó²È¤Ë½¸¹ç¡ª
É¹Àî¡§½¸¹ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡ª
¡ö
É¹Àî¤µ¤ó¥²¥¹¥È²ó2½µÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12581²Î¼ê³èÆ°ºÆ³«¸å¡¢½é¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖParty of Monsters¡×¡ÊÉ¹Àî¤¤è¤· with t.komuro¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Åìµþ¥×¥é¥Í¥¿¥ê¡¼¡ù¥«¥Õ¥§
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 20¡§30¡Á20¡§55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¼Ä¸¶¤È¤â¤¨
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/hoshi/