【第7話(1)】 5月21日 公開

芳文社は5月21日、同社のマンガアプリ「COMIC FUZ」にてまめ猫氏によるマンガ「純情エッチング」第7話(1)「ささやき声」の無料公開を開始した。

「純情エッチング」はまんがタイムきららフォワードにて連載中の作品。エロ漫画誌でのデビューを目指す美大生の女子・卯月ノノと、誠実さに拘る男子・久留宮ハルが織りなすコメディ。

現在「COMIC FUZ」では第7話(2)「ささやき声」までの先読みが公開されている。先読みの価格はGoldもしくはSilverメダルで60ポイント分となる。

【無料】

第7話(1)「ささやき声」より

【先読み】

第7話(2)「ささやき声」より

【純情エッチング】

エロ漫画誌でのデビューを目指す美大生の女子、卯月ノノは編集部から何度もボツを食らってしまう。「男性キャラの心情がつかめていない」と指摘された彼女は、漫画の中の気になるエッチな表現について同級生の男子に真剣に問いかけるのだが……。

