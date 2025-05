ザ・リッツ・カールトン東京が、2025年の初夏を彩るメニュープロモーションを展開。

メロンとスイカの爽やかなアフタヌーンティーや、茶懐石のような「鉄板焼アフタヌーンティー」など、ここでしか味わえないメニューが登場します!

ザ・リッツ・カールトン東京「2025初夏プロモーション」

期間:2025年5月より順次

ザ・リッツ・カールトン東京が、初夏の心地よいシーズンを華やかに過ごせる、多彩なメニューによるプロモーションを展開。

夏の訪れを感じさせる、メロンやスイカ、トロピカルなフルーツなどに注目した料理が館内施設に登場します☆

2025年5月より、ホテル45階のザ・ロビーラウンジでは、メロンとスイカの爽やかな味わいと彩りを楽しめる「メロン&ウォーターメロン アフタヌーンティー」を期間限定で提供中です。

さらに、2025年6月1日からは、日曜限定の「鉄板焼アフタヌーンティー」を、本料理「ひのきざか」鉄板焼にて提供。

鉄板焼の手法と高級茶の繊細なペアリングが織り成す、まるで茶懐石のようなアフタヌーンティーが楽しめます!

ガラス越しに広がる空と新緑の街並みを眺めながら、ザ・リッツ・カールトン東京で初夏のひとときを堪能できるプロモーションです☆

ザ・ロビーラウンジ「メロン&ウォーターメロン アフタヌーンティー」

提供期間:2025年5月1日(木)〜7月28日(月)

提供時間:12:00〜17:00

提供場所:ザ・ロビーラウンジ

料金:9,400円(税・サ込)

メニュー:セイボリー4種、サンドウィッチ3種、スイーツ8種、スコーン2種、コーヒーまたは紅茶

ザ・ロビーラウンジでは、芳醇なメロンとみずみずしいスイカが彩る初夏ならではの爽やかなアフタヌーンティーを提供中。

ザ・リッツ・カールトン東京のシェフが、厳選素材を用いて一品一品、丁寧に仕上げたメニューが並びます。

初夏の趣を優雅に表現したセイボリーやフィンガーサンドウィッチ、スウィーツが織りなす、贅沢なティータイム。

地上45階からの眺望とともに、心ゆくまで楽しめる内容です☆

日本料理 「ひのきざか」 鉄板焼「鉄板焼アフタヌーンティー」

提供期間:2025年6月1日(日)〜7月27日(日)、8月3日(日)〜9月21日(日)の毎週日曜日

提供期間:午後2時開始(一斉スタート、2時間制)

提供場所:日本料理 「ひのきざか」 鉄板焼

料金:12,500円(税・サ込)

※各回最大10名、画像はイメージです

日本料理 「ひのきざか」 鉄板焼では、2025年6月1日よりザ・リッツ・カールトン東京ならではの食体験ができる「鉄板焼アフタヌーンティー」を、日曜限定で用意。

総料理長サンドロ・ガンバの提案から生まれた、鉄板焼の手法と高級茶の繊細なペアリングが織り成す、まるで茶懐石のようなアフタヌーンティーです!

目の前で繰り広げられる鉄板焼の技術を駆使して、セイボリーからスイーツまで、絶妙なバランスですべてのメニューが提供されます。

さらに、ペアリングとして提供するのは、厳選された高級茶。

味わい豊かな茶葉が料理と絶妙に調和し、五感を刺激するひとときを体験できます☆

生産者により丁寧に生み出された食材の香り・食感・旨味・余韻のバランスを大切にしながら、目の前のゲストに合わせた調理と接客を心がける、鉄板焼料理長の大江氏。

そんな鉄板焼料理長の大江氏は、「鉄板焼アフタヌーンティー」のメニューを通して生産者の想いを伝えます。

鉄板焼の技法と茶の世界が見事に融合した、唯一無二のひとときを愉しめるアフタヌーンティーです!

日本料理 「ひのきざか」会席「檜」

提供期間:通年

提供時間:ランチ 午前11時30分〜午後2時30分、ディナー 午後5時30〜午後9時

提供場所:日本料理 「ひのきざか」

料金: 50,000円(税・サ込)

内容:前菜、お椀、お造り、鉄板焼、温物、天麩羅、寿司、水菓子 ※献立内容は季節によって変わります

会席・鉄板焼・天麩羅・寿司という、4つの専門レストランがある、日本料理「ひのきざか」

各料理長が旬の食材を厳選し、腕を振るう本格料理を、それぞれの空間で楽しめます。

そんな「ひのきざか」の味を1度に堪能したいという声に応えて、各料理長が一堂に会して作り上げる、特別コース「檜」が登場。

料理長が自ら産地へ足を運び、生産者との対話を重ねながら厳選する旬の食材を使用した至極のコースです。

繊細な技と美意識を尽くし、各料理の魅力を一皿ごとに昇華させた料理で、究極の食体験が楽しめます。

ザ・ロビーラウンジ「シェフKei Kobayashi 和牛フィレカツサンド」

提供期間:通年

提供時間:日〜木:午前11時〜午後9時30分、金・土:午前11時〜午後10時

提供場所:ザ・ロビーラウンジ

料金:9,600円(税・サ込)

ザ・ロビーラウンジで提供する「シェフKei Kobayashi 和牛フィレカツサンド」は、シンプルかつ上質に仕立てたフィレカツサンド。

厳選したA4ランクの和牛フィレ肉を使った柔らかな牛カツは、ミィディアムな火入れで旨味を閉じ込めています。

味付けには、Chef Kei 特性のわさびコンディメントと、芳醇なカツレツソースが添えてあります。

サイドには、手切りのメークインポテトをフレンチフライにし、海苔・梅パウダー・塩・鰹節を纏わせた、ザ・リッツ・カールトン東京ならではの一皿。

シャンパーニュやジャパニーズクラフトビール、赤ワイン(ピノノワール、ソービニオン、メルロー)などと合わせるのもお勧めです。

ザ・ロビーラウンジ「豚の角煮」

提供期間:2025年5月12日(月)〜7月上旬

提供時間:日〜木:午前11時〜午後9時30分、金・土:午前11時〜午後10時

提供場所:ザ・ロビーラウンジ

料金:2,850円(税・サ込)

沖縄のピーチパインが最盛期を迎えるシーズンに合わせて、ザ・ロビーラウンジでは「豚の角煮」を提供。

新潟県産もち豚を真空調理することで、きめ細やかな脂身は煮崩れることなく美しく仕上がり、肉の旨味を逃がさない柔らかく仕上がりです。

付け合わせのフレッシュピーチパインの酸味と、自家製柚子胡椒が醸し出す、味わいのハーモニーも愉しめます!

ザ・ロビーラウンジ「パイナップル・エキゾチック サントノーレ」

提供期間:2025年5月9日(金)〜6月下旬

提供時間:日〜木:午前11時〜午後9時30分、金・土:午前11時〜午後10時

提供場所:ザ・ロビーラウンジ

料金:3,500円(税・サ込)

パイナップルをメインに、マンゴーやパッションフルーツなどトロピカルフルーツを使用した「パイナップル・エキゾチック サントノーレ」は、季節限定のスイーツ。

バナナの風味をまとわせたクリームが入ったエキゾチックシューや、クリームの奥に潜むフローズンパイナップルなど、トロピカルな一品に仕上げられています☆

ザ・ロビーラウンジ&バー「ゴールデンアワー」

提供期間:2025年6月13日(金)〜2025年8月29日(金)毎週金曜日

提供時間:午後5時〜午後7時

提供場所:ザ・ロビーラウンジ&バー

料金:シャンパーニュ「ルイナール ブラン・ド・ブラン」グラス3,000円(税・サ込)/ボトル16,000円(税・サ込)

週末や仕事後のひと息にふさわしい、心解きほぐす贅沢な時間を過ごせる高層階のラウンジ&バー。

都心の喧騒を忘れさせ、さえぎるもののない眺望が広がる場所で、沈みゆく夕景に包まれながらシャンパーニュを片手に優雅な時間を過ごせます!

季節のフルーツを使ったアフタヌーンティーや、茶懐石のような「鉄板焼アフタヌーンティー」などで、初夏のひとときを満喫。

ザ・リッツ・カールトン東京の「2025初夏プロモーション」は、2025年5月より順次展開中です☆

