「METAL ROBOT魂 デスティニーガンダム［Re:Coordinate］専用 光の翼＆エフェクトセット」が5月23日16時より予約開始！詳細情報も公開
【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム［Re:Coordinate］専用 光の翼＆エフェクトセット】 予約開始：5月23日16時 11月 発送予定 価格：8,250円
光の翼×2
大型パルマフィオキーナ左右
アロンダイト（大）
アロンダイト用エフェクトパーツ
高エネルギー長射程ビーム砲（大）
ウイング固定パーツ左右
ビームブーメランエフェクトパーツ×2
支柱パーツ一式
※フィギュア本体は付属しません。
(C)創通・サンライズ
BANDAI SPIRITSは、「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム［Re:Coordinate］専用 光の翼＆エフェクトセット」を5月23日16時より「プレミアムバンダイ」にて予約開始する。発売は11月を予定しており、価格は8,250円。
本製品は、「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム［Re：Coordinate］」専用のエフェクトセットで、大ボリュームの光の翼やビームブーメラン回転エフェクトパーツ、パルマフィオキーナエフェクトパーツ、アロンダイト、長射程ビーム砲が付属しており、さらに専用の支柱パーツが付属する。
「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム［Re:Coordinate］専用 光の翼＆エフェクトセット」サイズ：全長 約400mm（翼長） 素材：ABS、PVC 商品内容
光の翼×2
大型パルマフィオキーナ左右
アロンダイト（大）
アロンダイト用エフェクトパーツ
高エネルギー長射程ビーム砲（大）
ウイング固定パーツ左右
ビームブーメランエフェクトパーツ×2
支柱パーツ一式
※フィギュア本体は付属しません。
(C)創通・サンライズ
※実際の商品とは多少異なる場合があります。